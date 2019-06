O Μάθιου Πέρι, ο σταρ της σειράς «Friends», σχολιάστηκε από πολλά ταμπλόιντ για την εμφάνισή του και αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ.

Όλα ξεκίνησαν από ένα άρθρο της Daily Mail που χαρακτήρισε την εμφάνιση του ατημέλητη και μάλιστα σχολίασε και τα νύχια του. Το άρθρο περιελάμβανε φωτογραφίες του ηθοποιού που τον είχαν καταγράψει σε δρόμο της Νέας Υόρκης. O Μάθιου Πέρι χαρακτηρίστηκε ατημέλητος στον τίτλο ενώ το άρθρο έκανε ειδικά αναφορά στα μακριά και βρώμικα νύχια του, και στο ντύσιμό του.

Κάποιες από τις φωτογραφίες είχαν μάλιστα ζουμάρει στα νύχια του και σχολίαζαν πόσο άσχημα είναι και πόσο πρησμένα είναι τα χέρια του. Για να δώσει πιο δραματικό τόνο η Daily Mail έγραψε μάλιστα πως η η εμφάνιση αυτή, προκαλεί ανησυχία για την υγεία του Πέρι. Ο 49χρονος ηθοποιός φαίνεται πως ενημερώθηκε για τις φωτό και αποφάσισε να απαντήσει με το δικό του στιλ. «Πάω να κάνω ένα μανικιούρ σήμερα το πρωί. Είναι οκ αυτό έτσι; Το εννοώ», έγραψε στο Twitter.

I’m getting a manicure this morning. That’s okay right? I mean it says man right in the word.