Ο πρίγκιπας Κάρολος εκπροσωπώντας τη βασίλισσα Ελισάβετ απένειμε τον τιμητικό τίτλο και το έμβλημα του ιππότη στον Ραλφ Λόρεν, σε ιδιωτική τελετή στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Για τη συνεισφορά του στον αμερικανικό και τον αγγλοσαξονικό πολιτισμό όπως και στην έρευνα κατά του καρκίνου στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, ο 79χρονος είναι ο πρώτος Αμερικανός σχεδιαστής που τιμάται με την υψηλότερη βρετανική τιμητική διάκριση.

Ralph and Ricky Lauren in London, where Mr. Lauren was presented with the knighthood insignia of Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, the greatest honor the kingdom awards to non-Britons.





Ο εμβληματικός οίκος μόδας ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια και επιβλήθηκε γρήγορα στους κόλπους της βιομηχανίας της μόδας ως έξοχος εκπρόσωπος της αμερικανικής αστικής ταυτότητας και του κολεγιακού στιλ, παρουσιάζει συχνά ρούχα που θυμίζουν το κλασικό εγγλέζικο στιλ, τα οποία φοριούνται από μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, όπως η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, και οι δούκισσες του Κέμπριτζ και του Σάσεξ.

Η αξία του εκτιμάται σε περισσότερα από 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Ο Λόρεν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου διευθύνοντος συμβούλου το 2015, σχεδόν 50 χρόνια αφότου άρχισε την επιχείρησή του σε ένα μικρό γραφείο στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.

The Lauren family at a private ceremony in which His Royal Highness The Prince of Wales presented Mr. Lauren with the title of Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.

In a private ceremony hosted by His Royal Highness The Prince of Wales, Ralph Lauren was presented with the knighthood insignia of Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.





«Είναι τιμή για μένα, την οποία αποδέχομαι ταπεινά, το γεγονός ότι η βασίλισσα μέσω του πρίγκιπα της Ουαλίας με έχρισε ιππότη. Πάντα αποτελούσαν έμπνευση για μένα η ιστορία, οι παραδόσεις και ο πολιτισμός της Βρετανίας όπως και η ιστορική σχέση που έχουν οι δύο χώρες. Είναι μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που λαμβάνω σε αυτή την πολύ ξεχωριστή στιγμή για τα 50 χρόνια λειτουργίας του οίκου», είπε ο Ραλφ Λόρεν.

Άλλοι Αμερικανοί που χρίστηκαν ιππότες από τη βασίλισσα Ελισάβετ είναι οι πρόεδροι Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Ντόναλντ Ρίγκαν και Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, αλλά και η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.