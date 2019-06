Κατακραυγή έχει ξεσηκώσει η Μπέλα Χαντίντ με μια ανάρτηση στο Instagram που θεωρήθηκε ρατσισμός προς την αραβική κοινότητα και η οργή είναι τόσο μεγάλη που κάποιοι μετά από αυτό άρχισαν να καταστρέφουν προϊόντα του οίκου Dior.

Όλα ξεκίνησαν όταν το μοντέλο με καταγωγή από ΗΠΑ και Παλαιστίνη, δημοσίευσε στα Instagram stories της ένα απόσπασμα από άρθρο γνώμης στους New York Times σχετικά με την σφαγή στο Σουδάν, ρωτώντας «Γιατί η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν στρατιωτικούς ηγέτες που σκοτώνουν διαδηλωτές;».





Παρόλο που η συγκεκριμένη ανάρτηση διαγράφηκε γρήγορη, την επόμενη μέρα ακολούθησε ένα δεύτερο Instagram story, τραβηγμένο στο αεροδρόμιο, στο οποίο το πόδι της Μπέλα ακουμπάει με το τακούνι πάνω σε ένα παράθυρο και στο βάθος διακρίνονται αεροσκάφη των ΗΑΕ και Σαουδικής Αραβίας.

Στην αραβική κουλτούρα το να δείχνει κάποιος την σόλα του παπουτσιού του, το οποίο παραπέμπει στο έδαφος άρα εκλαμβάνεται ως βρωμιά, θεωρείται προσβολή οπότε πολλοί «μετέφρασαν» την πόζα της Μπέλα Χαντίντ ως ένδειξη ασέβειας απέναντι και στις δυο χώρες, με τα social media να κατακλύζονται από οργισμένα σχόλια σχόλια μαζί με το hashtag #BellaHadidIsRacist.

Το διάσημο μοντέλο, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, έσπευσε να δικαιολογηθεί τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη της, αναφέροντας μεταξύ άλλων σε μια μακροσκελή ανάρτηση σε Twitter της και Instagram πως η φωτογραφία «δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πολιτική» και πως «ήταν ένα τίμιο λάθος νωρίς το πρωί».

this was an honest mistake on an early morning... never, ever would I intentionally try to offend anyone like that. I am so sorry ..❤️ — Bella Hadid (@bellahadid) 17 Ιουνίου 2019









«Ξεκινώντας, ποτέ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ τις αναρτήσεις μου ή την πλατφόρμα μου για να δείξω το μίσος ενάντια σε κάποιον άλλον, ειδικά απέναντι σε εκείνους από την δική μου πανέμορφη και δυνατή κληρονομιά. Αγαπώ και σέβομαι τόσο πολύ την μουσουλμανική και αραβική πλευρά της οικογένειάς μου, καθώς και τους αδερφούς και τις αδερφές μου σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο τους σέβομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά πάντα προσπαθούσα να υποστηρίξω όσα θεωρούσα σωστά, ειδικά αναφορικά με την Μέση Ανατολή. Ποτέ μέχρι τώρα και ούτε στο μέλλον δεν θα μιλήσω αρνητικά γι' αυτές τις χώρες. Μόνο για να εκφράσω την αγάπη και την αληθινή ομορφιά τους, όπως πάντα μου δίδασκε ο πατέρας μου. Το να νιώθω ότι σας απογοήτευσα είναι αυτό που με πονάει περισσότερο. Η φωτογραφία του παπουτσιού δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Σας το υπόσχομαι. Δεν παρατήρησα ποτέ τα αεροπλάνα στο φόντο και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είχα ποτέ σκοπό να δείξω ασέβεια προς αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, πόσο μάλλον αυτές τις εκπληκτικές χώρες. Αγαπώ αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, που έχουν τα καλύτερα αεροπλάνα και ανθρώπους. Μια ειλικρινή συγνώμη σε όσους πίστεψαν ότι μπορεί να τους προσέβαλα, ειδικά στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο και ελπίζω να κατανοείτε την παρεξήγηση. Θα είμαι πιο υπεύθυνη. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας αγαπώ όλους ξεχωριστά», έγραψε η Μπέλα Χαντίντ.

Ωστόσο, παρά την δημόσια συγγνώμη της, η κίνησή της εξόργισε πάρα πολλούς θαυμαστές της και πολίτες των δυο χωρών, που απείλησαν να μποϊκοτάρουν όλους τους οίκους μόδας με τους οποίους συνεργάζεται το μοντέλο, ενώ πολλοί δημοσίευσαν βίντεο όπου πετούν στα σκουπίδια προϊόντα Dior.

I'm never buying anything from dior until a formal cancellation is issued on Bella Hadid.l can never bug a product from a company that sponsors racists. 🇸🇦#Dior

#bellahadidisracist — AFRAH (@afrah05185926) 17 Ιουνίου 2019

I’m a huge customer of you @Dior & @Versace but after what Bella did, I’m not going to buy anything from you, until you stop working with her.

You should choose a model who is Polite and not racist.@bellahadid #بيلا_حديد#BellaHadidIsRacist — M (@x04ii) 17 Ιουνίου 2019