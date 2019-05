Χαμογελαστός και ενθουσιασμένος εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, που μίλησε στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την γέννηση του πρώτου παιδιού του με την Μέγκαν Μαρκλ.

Η Μέγκαν Μαρκλ έφερε στον κόσμο νωρίς το πρωί της Δευτέρας ένα αγόρι, όπως επιβεβαίωσε και ο πρίγκιπας Χάρι, που σημείωσε ωστόσο πως ακόμη δεν έχουν αποφασίσει το όνομα που θα του δώσουν.

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ πως μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει για το όνομα του μωρού, όπως είπε

«Με μεγάλο ενθουσιασμό σας ανακοινώνω πως με την Μέγκαν κάναμε ένα αγοράκι σήμερα το πρωί, ένα πολύ υγιές αγόρι. Μητέρα και βρέφος τα πηγαίνουν περίφημα. Είναι η πιο καταπληκτική εμπειρία που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Το πώς κάνει μια γυναίκα ό,τι κάνει είναι κάτι ακατανόητο αλλά είμαστε κατενθουσιασμένοι και τόσο ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

