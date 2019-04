Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Τάνια Μάλετ, γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Goldfinger» του 1964 (Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου).

Η Βρετανίδα ηθοποιός, της οποίας τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως Τίλι Μάστερσον, το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (Bondgirl) στην ταινία «Goldfinger», όπου τον μυστικό πράκτορα υποδύθηκε ο Σον Κόνερι.

Η Τάνια Μάλετ ασχολήθηκε κυρίως με το μόντελινγκ ως μοντέλο για μπικίνι.

Actress & Model Tania Mallet who played Bond Girl Tilly Masterson in classic James Bond film Goldfinger (1964) dies at 77#riptania #riptaniamallet #Bond25 #JamesBond #news #death pic.twitter.com/rjbJfsJDrK