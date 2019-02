Η Μελάνια Τραμπ, αποχαιρέτισε τον Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 85 ετών, κάνοντας λόγο για μια «δημιουργική ιδιοφυΐα».

Ο γερμανός σχεδιαστής των οίκων Chanel και Fendi είχε ντύσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ η οποία είχε προτιμήσει δημιουργίες του σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις.

«Σήμερα ο κόσμος έχασε μια δημιουργική ιδιοφυΐα», έγραψε στο Twitter η Μελάνια, η οποία υπήρξε μοντέλο πριν από τον γάμο της.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE