Μία παράξενη υπόθεση ερευνά η αστυνομία της Νέας Υόρκης, μετά τις πληροφορίες ότι ανώτερος αξιωματικός έδωσε εντολή σε μέλη της ομάδας του να πυροβολήσουν τον 50 Cent.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο επιθεωρητής Εμάνουελ Γκονζάλες ερευνάται για την υπόθεση καθώς, σύμφωνα με καταγγελία τουλάχιστον ενός αστυνομικού, έδωσε «εντολή» να πυροβολήσουν τον 44χρονο καλλιτέχνη, σε έναν αγώνα πυγμαχίας που θα παρακολουθούσε ο ράπερ, τον περασμένο Ιούνιο.

Ο 50 Cent ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» τις πληροφορίες και συμβουλεύεται τους δικηγόρους του για τα επόμενα βήματα. «Τώρα βλέπω τους αστυνομικούς διαφορετικά», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κατά κόσμον Κέρτις Τζέιμς Τζάκσον ο 3ος.

👀now I’m looking at the cops different. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Dyc5et9cVh