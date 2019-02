Γυναίκες που πέρασαν έστω και μία νύχτα με τον Ντέιβιντ Μπάουι παραδέχονται ότι ήταν ανήλικες αλλά ποτέ δεν τον κατηγόρησαν για κακοποίηση.

Οι «άγριες» στιγμές του Ντέιβιντ Μπάουι στην δεκαετία του '70 δεν αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο κωμικός Ντέιβιντ Μπάντιελ την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε μία ιστορία που του αφηγήθηκε μία φίλη του και που αφορούσε μία ερωτική ιστορία με πρωταγωνιστές τον Μπάουι και τον Μικ Τζάγκερ, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. «Εκείνη την εποχή ο Μπάουι ήταν γύρω στα 40 και εκείνη 16 χρονών».

Μαζί με την φίλη της βρέθηκαν να τα πίνουν με τον Μπάουι και κατέληξαν στο κρεβάτι. Μάλιστα ο Ντέιβιντ δεν θα έλεγε όχι σε ένα τρίο, το οποίο και επεδίωξε βάζοντας το Let's Dance να παίζει στο κασετόφωνο προσκαλώντας τις να βγάλουν τα ρούχα τους για να χορέψουν γυμνοί.

Ο Ντέιβιντ τα κατάφερε να γδύσει τα κορίτσια και υπήρξαν ερωτικά παιχνίδια ωστόσο η νεαρή δεν κοιμήθηκε τελικά μαζί του. «Γιατί να θέλω να χάσω την παρθενιά μου από τον Μπάουι;» αφηγείται η πρωταγωνίστρια της ιστορίας και συμπληρώνει «δε θα σήμαινε τίποτα γι αυτόν, δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο μόνο και μόνο επειδή ήταν αυτός, για ένα βράδυ μόνο».

Άραγε τελικά ο Ντέιβιντ Μπάουι είχε τη συνήθεια να αποπλανεί έφηβες;



Έτσι φαίνεται, καθώς και οι φίλοι του τον περιέγραφαν ως «sex addict» με τεράστια όρεξη και με μακρύ κατάλογο ερωμένων και εραστών κάθε ηλικίας.

Η Λόρι Μάτιξ που είχε σχέση μαζί του στα 15 της εξήγησε ότι «δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν παιδόφιλος. Θα πήγαινε με οτιδήποτε και οποιονδήποτε».

so, who's lori mattix? she used to be a sunset strip groupie in the 70s rock scene, rather famous as far as groupies go because of her public relationship with jimmy page, whom she dated when she was 14. he was 29. now follow me cause it's going to get complicated. pic.twitter.com/EVfCZaGhIJ