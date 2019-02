Ο Νταν Μάλορι, με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Εϊ Τζέι Φιν, συγγραφέας του best-seller «The Woman in the Window», παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα πως είχε καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Μάλορι που έγραψε το θρίλερ-μυθιστόρημα, είπε πως ισχυρίστηκε ότι είχε καρκίνο προκειμένου να αποκρύψει την μάχη που έδινε με την διπολική διαταραχή.

Η παραδοχή του έρχεται μετά τις κατηγορίες για μια σειρά από ψέματα σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Ο Αμερικανός συγγραφέας είπε στο περιοδικό New Yorker το οποίο έκανε την αποκάλυψη πως ο στόχος του δεν ήταν ποτέ «να εκμεταλλευτεί την καλή θέληση οποιουδήποτε άλλου».

Ο Μάλορι ήταν επιμελητής βιβλίων πριν το «The Woman in the Window» (Η γυναίκα στο παράθυρο) το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 της λίστας των best-seller των New York Times.

Η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, για μια γυναίκα με αραχνοφοβία που ξεκινά να κατασκοπεύει τους καινούργιους γείτονές της, πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, με πρωταγωνιστές τους Γκάρι Όλντμαν και Έιμι Άνταμς.

Ο Μάλορι κατηγορείται πως έλεγε επανειλημμένα ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του εγκεφάλου, μεταξύ άλλων στην αίτηση για ένα πανεπιστήμιο και σε συναδέλφους, όταν εργαζόταν σε εκδοτικούς οίκους στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Επίσης ισχυριζόταν πως η μητέρα του και ο αδερφός του έχουν πεθάνει από καρκίνο.

Η αλήθεια είναι πως παρόλο που όντως η μητέρα του είχε καρκίνο όταν εκείνος ήταν έφηβος, τόσο εκείνη όσο και ο αδερφός του είναι ζωντανοί.

Σε απάντηση στις αποκαλύψεις του περιοδικού New Yorker, ο συγγραφέας είπε: «Είναι αλήθεια πως σε διάφορες περιστάσεις στο παρελθόν έχω δηλώσει, υπονοήσει ή επιτρέψει σε άλλους να πιστεύουν πως έπασχα από σωματική ασθένεια αντί για ψυχολογική: για την ακρίβεια, καρκίνο. Η μητέρα μου έδωσε μάχη με μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού όταν ήμουν έφηβος. Ήταν η εμπειρία που ταυτίστηκε με την έφηβη ζωή μου, συνώνυμη με πόνο και πανικό. Ένιωσα φοβερή ντροπή για τα ψυχολογικά μου προβλήματα- ήταν το πιο τρομακτικό και ευαίσθητο μυστικό μου».

Όπως εξηγεί, ένιωθε «απόλυτα τρομοκρατημένος σχετικά με το τι θα πίστευαν οι άλλοι για εμένα αν γνώριζαν για τα προβλήματα ψυχικής υγείας», νομίζοντας πως είναι «ελαττωματικός» ή δεν θα τον πίστευαν καν. «Η συγκάλυψη έμοιαζε ο ευκολότερος δρόμος», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Μάλορι αποκαλύπτει πως «όπως πολλοί άλλοι με διπολική διαταραχή, βίωσα εξοντωτικές καταθλίψεις, παραισθήσεις, νοσηρές εμμονές και προβλήματα μνήμης».

«Ήταν απαίσιο, κυρίως επειδή στην δυστυχία μου, έκανα ή είπα ή πίστευα πράγματα που κανονικά δεν θα έκανα, έλεγα ή πίστευα ποτέ- πράγματα για τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχω καμία μνήμη. Λυπάμαι αν εκμεταλλεύτηκα ή φάνηκε σαν να εκμεταλλεύομαι την καλή θέληση οποιουδήποτε, δεν ήταν ποτέ ο σκοπός μου», καταλήγει.

Με πληροφορίες από BBC