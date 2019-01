Πριν από μερικούς μήνες η Αντζελίνα Τζολί με μερικά από τα παιδιά της βρέθηκαν σε ένα πάρκο, όπου πουλούσαν οργανική σκυλοτροφή.

Η 43χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τα 10 ετών δίδυμα, Vivienne και Knox, την 12χρονη Shiloh και μια άλλη άγνωστη γυναίκα σε ένα πάρκο για σκύλους τον περασμένο Νοέμβριο, πουλώντας οργανική τροφή και λιχουδιές. Στα στιγμιότυπα φαίνεται η Αντζελίνα Τζολί μαζί με τους υπολοίπους να κάθονται πίσω από ένα τραπέζι με μικρά σακουλάκια πάνω και μπροστά μια λευκή ταμπέλα με μια καρδιά.

Η Σάρα Ράμος, ηθοποιός που έπαιζε στο Parenthood και εκείνη που τράβηξε τις φωτογραφίες, εξήγησε μέσω Twitter γιατί αποφάσισε να τις δημοσιεύσει τώρα, μετά από τόσον καιρό, και όχι τότε.

«Δεν είμαι σίγουρη γιατί ο Θεός με διάλεξε να πως αυτήν την ιστορία αλλά πρέπει να εκπληρώσω το κάλεσμα: Πριν μερικούς μήνες πήγα σε ένα πάρκο και είδα την Αντζελίνα Τζολί να πουλάει οργανική τροφή για σκύλους. ΥΓ. Τα έσοδα θα πήγαιναν στην οργάνωση Hope For Paws. Κάντε σήμερα μια δωρεά για να κάνετε χαρούμενη την Άντζι», έγραψε η Σάρα Ράμος στο μήνυμά της.

Όπως εξήγησε, είχε διχαστεί μέσα της σχετικά με το αν έπρεπε ή όχι να μοιραστεί τότε τις φωτογραφίες.

«Ένιωσα πως έπρεπε να προστατέψω την ιδιωτική ζωή της Άντζι και της οικογένειάς της που απλώς προσπαθούσαν να πουλήσουν οργανικές λιχουδιές σκύλων σε ένα πάρκο. Είχα διχαστεί πραγματικά. Όλα άλλαξαν μετά την επίσκεψή μου στο πάρκο. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι όταν πήγα εκεί και ξαφνικά βρήκα την Τζολί. Επίσης ήξερα πως τα παιδιά της γνώριζαν ότι τραβούσα φωτογραφία, δεν κορόιδευα κανέναν αλλά χαίρομαι που την τράβηξα και συγγνώμη αν είναι η ζωή τους», συνεχίζει η Ράμος.

«Απλώς πουλούσαν οργανική τροφή για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ίσως ήταν ιδέα των παιδιών να κάνουν κάτι διασκεδαστικό στη γειτονιά με μια κανονική μαμά σε μια κανονική οικογένεια. Και οι γονείς σας θα το έκαναν αν τους το ζητούσατε», καταλήγει η Σάρα Ράμος.

