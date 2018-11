Την επιθυμία της να ζήσει περισσότερο από τον Μπόνο, ώστε αυτός να μη μιλήσει στην κηδεία της, εξέφρασε η Σινέντ Ο' Κόνορ η οποία το τελευταίο διάστημα απασχολεί με παραληρηματικού τύπου δηλώσεις τα σόσιαλ μίντια.



Η Ιρλανδή τραγουδίστρια ανέβασε μια σειρά από tweets και μερικά βίντεο που μιμείται τον frontman των U2, στα οποία εξηγεί τους δικούς της λόγους όπου συνεχίζει να ζει.

«Ίσως θέλετε να ξέρετε τι τελικά με σταματάει όποτε , σπάνια πια, έχω τάσεις αυτοκτονίας, από το 2016 εν έχω κάνει κάτι χαζό, και αυτό είναι η ιδέα πως ο Μπόνο ίσως μιλήσει στην κηδεία μου», έγραψε.

You wanna know what finally stops me whenever I feel suicidal (rarely) since 2016 (ain’t done anything silly since then) is the idea Bono might speak at my funeral ; ) #ReasonsToKeepLiving