Με αφορμή τα 70ά γενέθλια του πρίγκιπα Κάρολου, το Clarence House, η επίσημη κατοικία του διάδοχου του βρετανικού θρόνου, έδωσε στη δημοσιότητα καινούργιες φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας.

Στα δυο νέα οικογενειακά πορτρέτα, που τράβηξε ο Κρις Τζάκσον, ποζάρει μαζί ολόκληρη η βασιλική οικογένεια, εκτός της βασίλισσας Ελισάβετ- ο πρίγκιπας Κάρολος με την σύζυγό του Καμίλα, τους δυο γιους του, Ουίλιαμ και Χάρι με τις συζύγους τους, Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ αντίστοιχα, αλλά και τα παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και τον νεογέννητο πρίγκιπα Λούι.

Οι δύο φωτογραφίες είναι τραβηγμένες ακριβώς στο ίδιο σημείο, απλώς στη μία όλοι κοιτάζουν στο φακό ενώ στη δεύτερη, είναι πιο χαλαροί και γελούν πιο αυθόρμητα.

Two new photographs of The Prince of Wales and his family have been released to celebrate HRH’s 70th birthday.



The photos were taken by Chris Jackson in the garden of Clarence House. pic.twitter.com/A2LTJDTdvE