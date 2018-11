Η Rihanna και ο Axel Rose είναι οι καινούργιοι διάσημοι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ από τον χώρο της σόου μπίζνες.

Η σταρ της ποπ και ο τραγουδιστής των Guns N' Roses ζήτησαν η μουσική τους να μην ακούγεται στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Ένας δημοσιογράφος της Washington Post έγραψε στο Twitter πως στη διάρκεια συγκέντρωσης του Τραμπ, στην Τσατανούγκα του Τενεσί, ακούστηκε το τραγούδι της Rihanna «Don't Stop The Music. Η τραγουδίστρια σχολίασε «όχι για πολύ καιρό ακόμα» και περιέγραψε τις συγκεντρώσεις του Τραμπ ως «τραγικές».

Λίγες ώρες νωρίτερα η τραγουδίστρια είχε αναφέρει στο Instagram πως υποστηρίζει των υποψήφιο των Δημοκρατικών, Άντριου Γκίλουμ, για κυβερνήτη της Φλόριντα.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) November 5, 2018

To περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν ο Axl Rose που κατηγόρησε την καμπάνια του Τραμπ πως εκμεταλλεύεται διάφορα νομικά «παραθυράκια» των αδειών για χρήση των τραγουδιών που έχουν οι χώροι όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις, χωρίς να έχει τη συγκατάθεση των καλλιτεχνών.

Ο Rose έμαθε πως μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Guns N' Roses το «Sweet Child O' Mine», ακούγονταν στις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Το συγκρότημά ζήτησε επισήμως η μουσική του να μην παίζεται σε εκδηλώσεις του Τραμπ ή σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Just so ya know... GNR like a lot of artists opposed to the unauthorized use of their music at political events has formally requested r music not b used at Trump rallies or Trump associated events. — Axl Rose (@axlrose) November 4, 2018

Σύμφωνα πάντως με τον Γκάνταρ Σέιβορ, αντιπρόεδρο της δισκογραφικής εταιρίας Rough Trade Publishing, συνήθως οι χώροι που γίνονται οι συγκεντρώσεις του Τραμπ έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να παίζουν τα τραγούδια που ακούγονται μέσω ευρύτερων συμφωνιών με τις δισκογραφικές εταιρίες.

Στο παρελθόν, οι Rolling Stones έχουν ζητήσει επανειλημμένως από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί το τραγούδι τους «You Can't Always Get What You Want» στο κλείσιμο των ομιλιών του.

Με πληροφορίες από Guardian