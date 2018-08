H Lady Gaga έσπευσε να απολογηθεί επειδή βιάστηκε να χαρακτηρίσει τον θάνατο του μοντέλου «Zombie Boy» ή κατά κόσμον Ρικ Τζένεστ (Rick Genest), ως αυτοκτονία πριν εξακριβωθεί η αιτία θανάτου.

Ο Τζένεστ σκοτώθηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στο Μόντρεαλ. Η εταιρία που διαχειριζόταν τα δικαιώματά του, Dulcedo Management ανέφερε: «Η αιτία θανάτου του (σ.σ. του Τζένεστ) δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί παρά τα δημοσιεύματα».

Έτσι, μετά το tweet της όπου επί της ουσίας υπαινισσόταν πως έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, η Lady Gaga, η οποία έχει συνεργαστεί με τον Τζένεστ έγραψε: «Από σεβασμό στην οικογένεια του Ρικ, στον Ρικ και την κληρονομιά που αφήνει πίσω του, ζητάω συγγνώμη εάν βιάστηκα να μιλήσω καθώς δεν υπήρχαν μάρτυρες ή αποδεικτικά στοιχεία που να εξακριβώνουν την αιτία θανάτου του. Δεν είχα καμία πρόθεση να προβώ σε αβάσιμα συμπεράσματα. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένειά του και τους φίλους του».

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j