Τη γενέτειρα της γιαγιάς της, της μητέρας του πατέρα της, επισκέφτηκε σήμερα η Σακίρα, με καταγωγή από τον Λίβανο, η οποία βρίσκεται στη χώρα για μια συναυλία.

«Καλημέρα Τανουρίν, ευχαριστώ, είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ» είπε στα αραβικά, η 41χρονη τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε αυτό το χωριό, που βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα του Λιβάνου.

Συνοδευόμενη από τοπικούς αξιωματούχους, η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε ένα φυσικό καταφύγιο με κέδρους, ενώ και η ίδια φύτεψε δύο δένδρα, το εθνικό σύμβολο του Λιβάνου.

Προς τιμή της, οι ντόπιοι μετονόμασαν μια μικρή πλατεία σε αυτόν τον βιότοπο, Σακίρα Μουμπάρακ, το επίθετο της οικογένειας του πατέρα της, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Τανουρίν, Μπαχάα Χαρμπ.

Live from the mountains of Lebanon! En vivo desde las montañas del Líbano! Shak pic.twitter.com/QUiZDow2LX