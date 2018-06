Αν και η επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή επρόκειτο να μην μην έχει πολιτικό χαρακτήρα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, δεν απέφυγε τη διπλωματική γκάφα, αφού χαρακτήρισε τα Παλαιστινιακά Εδάφη «χώρα», κατά τη συνάντηση που είχε με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούτ Αμπάς στη Ραμάλα.

Αφού συναντήθηκε την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δούκας του Κέμπριτζ και δεύτερος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, συνέχισε σήμερα την περιοδεία του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μέλους της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στις πρώτες δηλώσεις του όμως προς τον Παλαιστίνιο πρόεδρο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρησιμοποίησε διαφορετική φρασεολογία από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούν οι Δυτικοί διπλωμάτες, που γνωρίζουν την περιπλοκότητα του μεσανατολικού ζητήματος.

Thank you to the people of Ramallah for the lovely reception for The Duke of Cambridge today! pic.twitter.com/URJoaAq0CY

«Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε, είμαι πολύ ευτυχής για την τόσο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας και τις επιτυχίες που έχουν καταγραφεί στους τομείς της εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών υποθέσεων», είπε, μιλώντας χωρίς να συμβουλεύεται σημειώσεις.

Οι διπλωμάτες γενικώς αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις «χώρα» ή «κράτος» όταν αναφέρονται στα Παλαιστινιακά Εδάφη. Το 2012 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών παραχώρησε στην Παλαιστίνη καθεστώς παρατηρητή-μη μέλους.

Μέχρι στιγμής ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ούτε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα έχουν σχολιάσει την «γκάφα».

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει», είπε στους Παλαιστίνιους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε στους Παλαιστίνιους ότι δεν έχουν ξεχαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ έντονη εμπειρία» την περιοδεία του στη Δυτική Όχθη.

«Το μήνυμά μου σήμερα το βράδυ είναι ότι δεν σας έχουμε ξεχάσει, ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία να συναντήσω εσάς και άλλους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και να ακούσω τις ιστορίες σας», δήλωσε ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ σε ομιλία του σε μια γιορτή που πραγματοποιήθηκε στον κήπο του βρετανικού γενικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ.

«Ελπίζω ότι μέσα από την παρουσία μου εδώ και την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, οι δεσμοί φιλίες και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ του παλαιστινιακού και βρετανικού λαού μπορούν να γίνουν πιο ισχυροί», τόνισε.

“I have seen the vibrancy and strength of Palestinian culture. I saw the energy and talent of young Palestinians, and their ambition to create a better society for the future.” — At a Jerusalem reception, The Duke met representatives from Palestinian, Israeli & int. civil society pic.twitter.com/OsinselfpQ