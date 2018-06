Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να πληρώθηκε 10.000 δολάρια για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε μετά τον γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι και την πολυσυζητημένη απουσία του.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στον βασιλικό γάμο, μετά τις αποκαλύψεις πως «έστησε» παπαράτσι φωτογραφίες, μίλησε συγκεκριμένα στην εκπομπή «Good Morning Britain».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, όπως στο γεγονός ότι έβαλε τον Χάρι να του υποσχεθεί ότι «δεν θα σηκώσει ποτέ χέρι» στη Μέγκαν, ενώ αποκάλυψε πως ο πρίγκιπας τού ζήτησε να δώσει μια ευκαιρία στον Τραμπ.

WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle says he feels like a 'footnote in one of the greatest moments in history' after he was unable to attend his daughter's wedding to Prince Harry.



