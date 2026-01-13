Survivor 2026: «Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις» - Ένταση μεταξύ Γιώργου Λιανού και Gio Kay

Ο Gio Kay aka Γιώργος Καραντώνης, είναι ένας 28χρονος Ελληνοαμερικανός που κατάφερε να γίνει viral πριν καν μπει στο Survivor 2026.

Στο Survivor είναι μέλος της ομάδας των Αθηναίων και ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή με την εκρηκτική προσωπικότητά και την ενέργειά του, τραβώντας τα βλέμματα τόσο των συμπαικτών του όσο και του κοινού.

Ωστόσο πριν από την εμφάνισή του στον Άγιο Δομίνικο, ο Gio Kay ήταν ήδη γνωστός ως entrepreneur, δημιουργός περιεχομένου και παραγωγός μουσικής.

Οι ατάκες του στα social media τον έχουν κάνει viral, κυρίως στο TikTok, ενώ το χαρακτηριστικό του να συνδυάζει ελληνικά και αγγλικά, τον έχουν κάνει γνωστό σε ένα ευρύ κοινό.

Ωστοσο στο Survivor, αυτό που παρουσιάζει έχει διχάσει τους θεατές, με κάποιους να τον θεωρούν αυθεντικό και άλλους υπερβολικό.

Από την πρεμιέρα, ο Gio Kay έχει ήδη δημιουργήσει αίσθηση με την παρουσία του, προκαλώντας εντάσεις μέσα στην ομάδα.

Στα social media, όμως, το κοινό έχει αντιδράσει με χιουμοριστικό και υπερβολικό τρόπο: κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «πιο παπατζή από τον Μαρτίκα» ή «πιο φαντασμένο από τον Τριαντάφυλλο», συγκρίνοντάς τον με άλλες προσωπικότητες που έχουν περάσει από reality και έγιναν viral για τον τρόπο που μιλούν και εκφράζονται.

Survivor 2026: Το επεισόδιο μεταξύ Γιώργου Λιανού και Gio Kay

Όπως έχει δείξει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά ακόμη και να έρθει σε ρήξη με συμπαίκτες, αντίπαλους, ακόμη και με τον παρουσιαστή του Survivor, τον Γιώργο Λιανό.

Το βράδυ της Δευτέρας στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι, υπήρξε ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιώργο Λιανό, όταν ο παρουσιαστής έκανε ερωτήσεις για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην καλύβα τους.

«Γιώργο και εσύ παίζεις τώρα τον Μιχάλη, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης, με τον Γιώργο Λιανό να απαντά: «Gio εγώ ρωτάω τα παιδιά αν θέλουν να μας πουν τι ακριβώς έχει γίνει, αν δεν θέλουν πρόβλημά τους. Μιλάμε για ένα θέμα που έγινε στην δική σας καλύβα και θέλω να μάθω αν έχει λυθεί».

«Και τι έγινε; Είμαστε 5 μέρες μαζί 24 ώρες την ημέρα αυτό είναι σχεδόν 120 ώρες right; Από τις 120 ώρες αυτό που έγινε για 1 λεπτό να το συζητήσουμε; Θέλω να πάω στο παρακάτω. Εσύ το ξέρεις αυτό, εσύ έχεις τα tabs», ήταν η απάντηση του Gio με τον παρουσιαστή να απαντά «εγώ δεν ξέρω δεν είμαι στην καλύβα σας».

«Ξέρεις ακριβώς τι παίζει Γιώργο», κατέληξε ο 28χρονος, δείχνοντας την ενόχλησή του με την κατάσταση.