Οι πρώτες φωτογραφίες από τη νέα τηλεοπτική οικογένεια Άνταμς του Τιμ Μπάρτον

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Λουίς Γκούζμαν γίνονται οι Μορτίτσια και Γκόμεζ Άνταμς της διάσημης οικογένειας υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τιμ Μπάρτον.

Το Netflix έδωσε στην κυκλοφορία τις πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του διάσημου δημιουργού.

Οι νέες φωτογραφίες της οικογένειας Άνταμς κυκλοφόρησαν αποκλειστικά στο Vanity Fair και δείχνουν τα μέλη του καστ με την Τζένα Ορτέγκα ως Wednesday και τον Άιζακ Ορντόνεζ (δύσμοιρος αδελφός Pugsley) δίπλα στη Μορτίτσια και τον Γκόμεζ.

Η πολυαναμενόμενη δημιουργία του Μπάρτον για το franchise του 1990 θα ειπωθεί από την οπτική γωνία της νεαρής Wednesday αυτή τη φορά, ενώ χρονικά μεταφέρεται στο σήμερα.

Εκτελεστικοί παραγωγοί εκτός από τον σκηνοθέτη είναι οι Al Gough και Miles Millar, δημιουργοί του Smallville.

Μιλώντας στο Vanity Fair, ο Gough είπε ότι εξεπλάγη που ο Μπάρτον συμφώνησε να σκηνοθετήσει τη σειρά και ότι τελικά επηρεάστηκε από τη μοναδική νέα οπτική γωνία της σειράς.

«Ενδιαφερόταν για το πού πήγαινε το μυστήριο του σόου. Είχε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την προηγούμενη τηλεοπτική δουλειά που είχαμε κάνει και πώς μπορέσαμε να την πετύχουμε.

»Του άρεσε πολύ που είχε χρόνο για την Wednesday, για να εξερευνήσει τον χαρακτήρα της και ότι δεν χρειαζόταν να ολοκληρώσει την ιστορία σε μια ώρα και 45 λεπτά, όπως συμβαίνει στις ταινίες» είπε.

«Η φιλοδοξία για το σόου ήταν να γίνει μια ταινία 8 ωρών του Τιμ Μπάρτον» συμπλήρωσε ο Miller.

H σειρά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα απεικονίζει «ένα μυστήριο που καταγράφει τα χρόνια της Wednesday ως φοιτήτρια στο Nevermore Academy».

«Η Wednesday προσπαθεί να κατακτήσει την αναδυόμενη ψυχική της ικανότητα, να εμποδίσει ένα τερατώδες δολοφονικό ξέσπασμα, που έχει τρομοκρατήσει την τοπική πόλη και να λύσει το υπερφυσικό μυστήριο που ενέπλεξε τους γονείς της πριν από 25 χρόνια. Όλα αυτά ενώ περιηγείται στις νέες και πολύ μπερδεμένες σχέσεις της στο Nevermore».

Στην σειρά θα εμφανιστεί και η αυθεντική Wednesday, Κριστίνα Ρίτσι με ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο της.

Η οικογένεια Άνταμς έχει πάρει πολλές μορφές όλα αυτά τα χρόνια, από το τηλεοπτικό σόου της δεκαετίας του 1960 και τις μεγάλου budget ταινίες της δεκαετίας του 1990 έως ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ του 2010 και, πιο πρόσφατα, δύο κινούμενα σχέδια.

Στη νέα σειρά του Netflix, με επίκεντρο τη δυσοίωνη μοναχοκόρη της οικογένειας, η μακάβρια οικογένεια θα πλησιάζει περισσότερο το αρχικό σχέδιο του σκιτσογράφου Charles Addams, που πρωτοεμφανίστηκε στις σελίδες του The New Yorker.

Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθέτησε τέσσερα από τα οκτώ επεισόδια, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συνολικής παρουσίασης της σειράς.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο αν και η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από το Netflix.

