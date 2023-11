Μάθιου Πέρι: Κι όμως, γι' αυτόν τον λόγο ένιωθε ένοχος που πρωταγωνιστούσε στα «Φιλαράκια»

Όταν τα «Φιλαράκια» έκαναν πάταγο στην τηλεόραση, ο Μάθιου Πέρι ένιωθε «ένοχος» για την τεράστια αμοιβή του. Και το επεισόδιο που απόλαυσε περισσότερο ήταν εκείνο που μιλούσε λιγότερο.

«Το χειρότερο ήταν πως ένιωθα λίγο ένοχος. Σκεφτόμουν “ένα λεπτό, έρχομαι για να κάνω κάτι που αγαπώ”», είχε εξομολογηθεί ο Μάθιου Πέρι σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Entertainment Weekly το 2004, όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους της σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι και οι άλλοι πέντε πρωταγωνιστές της σειράς- Κόρτνεϊ Κοξ, Τζένιφερ Άνιστον, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ Λε Μπλανκ και Λίζα Κούντροου- έπαιρναν ένα εκατομμύριο για κάθε επεισόδιο των «Friends».

«Δεν θέλω να υποτιμήσω πόσο διασκεδαστική ήταν η εμπειρία στα “Φιλαράκια”. Και τα χρήματα ήταν απίστευτα. Και μόνο η δημιουργική εμπειρία από το σόου πιθανότατα έσωσε τη ζωή μου», έλεγε το 2020 στο People.

«Όταν βγάζεις ένα εκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, δεν μπορείς να πιεις το 37ο ποτό. Πρέπει να πας σπίτι και να κοιμηθείς… Ήταν η καλύτερη δουλειά στον κόσμο», είχε πει ακόμη, αλλά είχε παραδεχθεί, αναφερόμενος στη μάχη του με τους εθισμούς: «Θα τα αντάλλασσα όλα για να μην έχω αυτή την ασθένεια».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ H σκληρή αλήθεια για τον Μάθιου Πέρι

Μάθιου Πέρι: Αυτό ήταν το επεισόδιο που απόλαυσε περισσότερο

Στις 10 σεζόν «ζωής» της σειράς «Φιλαράκια» προβλήθηκαν συνολικά 236 επεισόδια. Από αυτά, ο Μάθιου Πέρι απόλαυσε περισσότερο ένα στο οποίο ο χαρακτήρας που υποδυόταν, ο Τσάντλερ Μπινγκ, μιλούσε λιγότερο.

Επρόκειτο για το επεισόδιο με τίτλο «The One with the Blackout», της πρώτης σεζόν, όταν ο Τσάντλερ Μπινγκ εγκλωβίστηκε σε θάλαμο ΑΤΜ, με το μοντέλο της Victoria Secret, Τζιλ Γκουντέικερ, λόγω μπλακ άουτ.

«Το ενδιαφέρον για αυτό το επεισόδιο ήταν πως δεν μιλούσα πολύ. Κατά κύριο λόγο, υπήρχε voiceover. Είχαμε ηχογραφήσει αυτά που έλεγα και έπρεπε να αντιδρώ», είχε πει το 2004 ο Μάθιου Πέρι στο Entertainment Weekly

«Η Τζιλ Γκουντέικερ είναι “καυτή”, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο. Θυμάμαι ότι έφτυσα την τσίχλα μου και κόλλησε στον τοίχο. Ήταν επιλογή μου να σταθώ απλά παγωμένος από τον φόβο και την ντροπή…», είχε δηλώσει ακόμη, περιγράφοντας πως το «υπέροχο» με εκείνο το επεισόδιο ήταν πως είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους άλλους πέντε πρωταγωνιστές.