Οι αδερφές Καρντάσιαν - Τζένερ επανενώνονται για να συνεχίσουν τη νέα σειρά ριάλιτι, που θα φέρει τον τίτλο «The Kardashians» και η οποία θα προβάλλεται από το Hulu.

Αν και το Keeping Up With the Kardashians τελείωσε μετά από 20 σεζόν, η πιο διάσημη οικογένεια των ριάλιτι συνεχίζει ακάθεκτη και ανήμερα της πρωτοχρονιάς ανάρτησε ένα teaser για να προϊδεάσει του θαυμαστές της για όλα όσα θα ακολουθήσουν.

«Νομίζεις ότι ξέρεις τι ακολουθεί, αλλά δεν έχεις ιδέα» γράφει η λεζάντα του teaser.

«Όταν τελειώνει η αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το νέο σόου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Hulu, προωθώντας τις νέες τηλεοπτικές περιπέτειες της οικογένειας.

Το κλιπ δείχνει καθεμία από τις αδερφές και τη «mamager» φυσικά, να εύχονται όλες μαζί «Καλή χρονιά σε όλους».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «Η οικογένεια Kardashian / Jenner φέρνει το συναρπαστικό επόμενο κεφάλαιο στο Hulu σε αυτό το νέο, οικείο ταξίδι στη ζωή τους».

Ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία για την πρεμιέρα της σειράς.

Υπενθυμίζεται ότι το «Keeping Up with the Kardashians», έκανε πρεμιέρα το 2007 και τον Σεπτέμβριο του 2020 ανακοινώθηκε το τέλος του, λέγοντας ότι η «δύσκολη απόφαση» πάρθηκε με «βαριά καρδιά» και ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για όλη την υποστήριξη.

Τρεις μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών της Disney, τον Δεκέμβριο του 2020, η Κιμ, η Κλόε, η Κόρτνεϊ, η Κένταλ, η Κάιλι και η Κρις, ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν μια πολυετή συμφωνία για τη «δημιουργία περιεχομένου» που θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Hulu στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες μέσω του δικτύου Star.

Το KUWTK ολοκληρώθηκε μετά από 20 σεζόν τον Ιούνιο και ακολούθησε μια ειδική εκπομπή με δύο μέρη και με οικοδεσπότη τον Άντι Κοέν.