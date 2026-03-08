TV & MEDIA
TV & Media

Κώστας Αρζόγλου: «Στην Έλλη Λαμπέτη έλαχε να μου ανακοινώσει ότι η μάνα μου είχε πνιγεί»

«Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κάναμε περιοδεία, που είναι και νονά του γιου μου. Ένα καταπληκτικό κεφάλαιο στη ζωή μου» εξομολογείται ο ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
Κώστας Αρζόγλου: «Στην Έλλη Λαμπέτη έλαχε να μου ανακοινώσει ότι η μάνα μου είχε πνιγεί» Facebook Twitter
Φωτ. Glomex
0

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Έλλη Λαμπέτη, μίλησε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής του συνέντευξης, ο Κώστας Αρζόγλου.

Ο Κώστας Αρζόγλου παραχώρησε μία εξαιρετικά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”, μιλώντας για δύο σημαντικές σχέσεις στη ζωή του. Αυτή με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Έλλη Λαμπέτη.

Ο ηθοποιός μίλησε συγκεκριμένα τόσο για τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία υπήρξε και νονά του γιου του, ενθυμούμενος με χαρά τις κοινές τους περιοδείες και περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως ένα «καταπληκτικό κεφάλαιο» στη ζωή του.

Παράλληλα, μίλησε για τη στενή σχέση του με την Έλλη Λαμπέτη, την οποία μάλιστα αποκάλεσε «δεύτερη μάνα» του.

«Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κάναμε περιοδεία, που είναι και νονά του γιου μου. Ένα καταπληκτικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχισμένο που πέρασα από αυτή τη συνεργασία, ήταν καταπληκτικά», ανέφερε αρχικά.

«Στην πρώτη μας συνάντηση, ουσιαστικά, απέρριψα μια πρόταση για δουλειά που μου είχε κάνει. Και τότε, επειδή ήμουν μαζί με τα παιδιά και κάναμε το ελεύθερο θέατρο, τι θράσος είχα! Δεν νομίζω ότι υπήρχε ηθοποιός που είπε “όχι, δεν θα μπορέσω” στην Αλίκη», συνέχισε.

«Η Έλλη Λαμπέτη είναι η δεύτερη μάνα μου. Γιατί εκείνη μου ανακοίνωσε ότι η πρώτη μάνα μου είχε πνιγεί στη θάλασσα. Της έλαχε της Έλλης, γιατί ήμουν τότε στο σπίτι της» αποκάλυψε μεταξύ άλλων.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
NETFLIX PARAMOUNT WARNER BROS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

TV & Media / Ο Τραμπ αγόρασε χρέος της Netflix εν μέσω της «μάχης» της Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros

Νέα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέκτησε ομόλογα της Netflix την περίοδο που η Paramount προσπαθούσε να αποσπάσει τη Warner Bros. Discovery από τον «κολοσσό» του streaming
THE LIFO TEAM
 
 