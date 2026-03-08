Κώστας Αρζόγλου: «Στην Έλλη Λαμπέτη έλαχε να μου ανακοινώσει ότι η μάνα μου είχε πνιγεί»

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Έλλη Λαμπέτη, μίλησε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής του συνέντευξης, ο Κώστας Αρζόγλου.

Ο Κώστας Αρζόγλου παραχώρησε μία εξαιρετικά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”, μιλώντας για δύο σημαντικές σχέσεις στη ζωή του. Αυτή με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Έλλη Λαμπέτη.

Ο ηθοποιός μίλησε συγκεκριμένα τόσο για τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία υπήρξε και νονά του γιου του, ενθυμούμενος με χαρά τις κοινές τους περιοδείες και περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως ένα «καταπληκτικό κεφάλαιο» στη ζωή του.

Παράλληλα, μίλησε για τη στενή σχέση του με την Έλλη Λαμπέτη, την οποία μάλιστα αποκάλεσε «δεύτερη μάνα» του.

«Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κάναμε περιοδεία, που είναι και νονά του γιου μου. Ένα καταπληκτικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχισμένο που πέρασα από αυτή τη συνεργασία, ήταν καταπληκτικά», ανέφερε αρχικά.

«Στην πρώτη μας συνάντηση, ουσιαστικά, απέρριψα μια πρόταση για δουλειά που μου είχε κάνει. Και τότε, επειδή ήμουν μαζί με τα παιδιά και κάναμε το ελεύθερο θέατρο, τι θράσος είχα! Δεν νομίζω ότι υπήρχε ηθοποιός που είπε “όχι, δεν θα μπορέσω” στην Αλίκη», συνέχισε.

«Η Έλλη Λαμπέτη είναι η δεύτερη μάνα μου. Γιατί εκείνη μου ανακοίνωσε ότι η πρώτη μάνα μου είχε πνιγεί στη θάλασσα. Της έλαχε της Έλλης, γιατί ήμουν τότε στο σπίτι της» αποκάλυψε μεταξύ άλλων.