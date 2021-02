Η Marvel Comics δεσμεύτηκε να επανεκτυπώσει ένα νέο τεύχος του Immortal Hulk αφού οι αναγνώστες επισήμαναν εικόνες, που πιθανόν εμπεριείχουν αντισημιτικές αποχρώσεις.

Πριν από αυτό η εταιρεία είχε ήδη διαγράψει τις προσβλητικές εικόνες από το ψηφιακό αντίγραφο του Immortal Hulk # 43.

Σύμφωνα με το Bleeding Cool, την περασμένη εβδομάδα φανς του κόμικ εντόπισαν μια σκηνή σε ένα κατάστημα κοσμημάτων, που έφερε το όνομά του σκηνοθέτη David Cronenberg, όπου η λέξη «Jewelry» εμφανιζόταν ως «Jewery», ενώ στη βιτρίνα φαινόταν κάτι που έμοιαζε με το Αστέρι του Δαυίδ.

Ένας αναγνώστης επισήμανε ότι η εικόνα αποτυπώνει ένα οδυνηρό στερεότυπο των Εβραίων που είναι «άπληστοι... και γι 'αυτό (μας) αρέσει να είμαστε τραπεζίτες, δικηγόροι και κοσμηματοπώλες» ανέφερε.

Η εικόνα άφησε μια πικρή γεύση στους αναγνώστες. «Η Marvel δεν έχει κάποιον που δουλειά του θα είναι να βεβαιωθεί ότι τα κόμικ δεν προσβάλλουν μειονοτικές ομάδες;» αναρωτήθηκε χρήστης στο Twitter,

«Πώς μπορείς να γράψεις λάθος το Jewelry (ως jewery) και να προστίθεται και ένα Αστέρι του Δαβίδ σε αυτό; Δεν το πιστεύω ότι αυτό συνέβη τυχαία». πρόσθεσε.

Μετά τις διαμαρτυρίες ο δημιουργός του κόμικ Joe Bennett εξέδωσε μία απολογητική δήλωση, αλλά υποστήριξε ότι η ορθογραφία ήταν ένα «ειλικρινές» λάθος.

Here’s the most visible issue with the latest issue of Immortal Hulk. The other shop windows with visible names on them are all references to well-known comic creators - Kirby, Starlin, Lee & Milgrom - but the jewellers’ window appears to say ‘Cronemberg Jewery’...🤔 pic.twitter.com/svAZTiTntv

«Έχω συμπεριλάβει αναφορές σε διάσημους σκηνοθέτες τρόμου σε όλη τη σειρά, και στο Immortal Hulk # 43, έκανα ένα «νεύμα» στον David Cronenberg», ανέφερε ο Bennett σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Τα ορθογραφικά λάθη στη βιτρίνα ήταν ένα ειλικρινές αλλά φοβερό λάθος όταν έγραφα ανάποδα» πρόσθεσε.

I’ve been including references to famous horror directors to pay respects to the genre throughout the series, and in...

Όσο για το γραφικό που μοιάζει με το αστέρι του Δαβίδ, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι «δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει αυτό το ενοχλητικό και προσβλητικό στερεότυπο» πριν το επισημάνουν οι φανς.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως «Αφού σας άκουσα όλους, τώρα καταλαβαίνω το λάθος μου. Αυτό ήταν λάθος, προσβλητικό και επώδυνο με πολλούς τρόπους. Λυπάμαι για όλους όσους πλήγωσα με αυτό. Συνεργάζομαι με τη Marvel για να το διορθώσω και θα πάρω αυτό σαν μάθημα για να σκεφτώ πώς προσεγγίζω τις ιστορίες μου και τη δουλειά μου»

@marvel can you tell me what disciplinary action is happening in regards to this blatant anti-Semitism in today's issue of the Immortal Hulk? I'm pretty sure "Jewery" and the Star of David on the window of a jewelry store wasn't a mistake. The artist needs to be fired. pic.twitter.com/X8OEOXSl8Y