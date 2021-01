Η Έλεν Ντε Τζένερις επέστρεψε στο σόου της μετά από την ανάρρωσή της από Covid-19.

Στις 10 Δεκεμβρίου η παρουσιάστρια και κωμικός είχε αποκαλύψει ότι βγήκε θετική στον κορωνοϊό. Τώρα όμως είναι καλά κι επέστρεψε στην εκπομπή της, ευχόμενη στους τηλεθεατές «ευτυχισμένο το νέο έτος» και μιλώντας για την περιπέτειά της με Covid-19.

«Προφανώς, υπάρχουν πολλά αρνητικά πράγματα που συμβαίνουν, αλλά επιλέγω να μιλήσω για κάτι θετικό: το τεστ Covid μου. Πριν τις διακοπές [των Χριστουγέννων] έκανα τεστ και βρέθηκα θετική. Τώρα είμαι καλά, όλα είναι καλά. Είμαι καθαρή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν ευγενικά, υποστηρικτικά λόγια. Μακάρι να μπορούσα να αγκαλιάσω τον καθένα σας. Αυτό θα ήταν πιθανότατα επικίνδυνο και παράνομο» είπε γελώντας η Έλεν.

Η παρουσιάστρια είπε ότι έμαθε ότι είναι θετική στον κορωνοϊό, ενώ βρίσκονταν στο στούντιο.

«Ετοιμαζόμουν να μαγνητοσκοπήσω την εκπομπή. Έφτιαχνα τα μαλλιά μου και βαφόμουν όταν μπήκε μέσα ο βοηθός μου Κρεγκ και είπε: "Το τεστ για την Covid βγήκε θετικό". Και τότε όλοι γύρω μου έφυγαν... Μερικοί δεν έχουν επιστρέψει από τότε. Τέλος πάντων, έφυγα από το στούντιο αμέσως και η ομάδα ασφαλείας Covid ενημέρωσε όλους με τους οποίους ήρθα σε επαφή», εξήγησε.

Στη συνέχεια είπε ότι έμεινε σε καραντίνα στο σπίτι της, μακριά από την σύζυγό της Πόρσια ντε Ρόσι.

«Η Πόρσια με έβαλε να κοιμηθώ σε άλλο δωμάτιο και κρεβάτι, γιατί ήθελε το κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας δικό της» είπε αστειευόμενη και συνέχισε λέγοντας ότι τις τρεις πρώτες ημέρες κοιμόταν για 16 ώρες την ημέρα. Την τέταρτη μέρα άρχισε να αισθάνεται έντονο πόνο στην πλάτη.

Στη συνέχεια η Ντε Τζένερις αναφέρθηκε στο φαρμακευτικό κοκτέιλ που ακολούθησε για τους πόνους στο σώμα καθώς ήταν το μοναδικό σύμπτωμα που είχε, όπως είπε. «Δεν είχα πονοκέφαλο, δεν είχα πυρετό, δεν έχασα την αίσθηση της γεύσης», πρόσθεσε.

Έκλεισε λέγοντας ότι αισθάνεται «πολύ τυχερή» που τώρα είναι καλύτερα, αλλά παραμένει η απορία πότε και πού κόλλησε τον ιό.

«Φοράω μάσκα, πλένω τα χέρια μου, έγλειψα μόνο τρία ή τέσσερα πόμολα πόρτας, οπότε είναι μυστήριο για μένα πώς μου συνέβη αυτό» αστειεύτηκε στέλνοντας μήνυμα προς όλους αυτούς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον ιό. «Η καρδιά μου είναι μαζί με όλους αυτούς, όπως πάντα. Ελπίζω ότι αυτή η εκπομπή θα σας δώσει λίγη χαρά, θα φωτίσει τη μέρα σας».

I’d like to talk about something positive… my COVID test. pic.twitter.com/GaxsYekS2z