Ο Έλιοτ Πέιτζ θα συνεχίσει να υποδύεται τον χαρακτήρα της Vanya Hargreeves στον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix, The Umbrella Academy.

Το coming out του διάσημου ηθοποιού ως transgender έγινε χθες με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Στη σειρά η Vanya είναι μια cis γυναίκα που έχει την ικανότητα να απορροφά τον ήχο και να τον απελευθερώνει ως ενέργεια, ενώ φέρει επίσης τη δύναμη της τηλεκίνησης και του ελέγχου των καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety δεν υπάρχουν πλάνα να αλλάξει το γένος του χαρακτήρα της σειράς.

Το Netflix βέβαια, όπως και η Wikipedia και η IMDb, έχουν ανανεώσει τις λίστες και τις καταχωρίσεις τους με το όνομα του Page, όπου ο ηθοποιός που ήταν γνωστός μέχρι πρότινος ως Έλεν Πέιτζ, εμφανίζεται πλέον ως Έλιοτ.

Το χθεσινό coming out του Πέιτζ έγινε δεκτό με μηνύματα υποστήριξης από τους φαν και άλλους σελέμπριτι. Μεταξύ άλλων, η σύζυγος του, η χορεύτρια και χορογράφος Emma Portner, δήλωσε περήφανη για το coming out του, απαντώντας παράλληλα με θάρρος στα τρολ του Διαδικτύου.

Η ίδια μοιράστηκε την ανάρτηση του Πέιτζ στο Instagram, σχολιάζοντας: «Είμαι τόσο περήφανη για τον Έλιοτ Πέιτζ. Τα trans, queer και nonbinary άτομα είναι δώρο γι' αυτό τον κόσμο. Ζητώ την υπομονή και τη διακριτικότητά σας, αλλά και τη θερμή καθημερινή σας στήριξη στην trans εμπειρία. Η ύπαρξη του Έλιοτ είναι ένα δώρο από μόνο του. Συνέχισε να λάμπεις, γλυκέ μου Ε. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Δυστυχώς, ανάμεσα στα αναρίθμητα μηνύματα στήριξης και τις ευχές των φαν, βρέθηκαν και κάποια κακόβουλα σχόλια. Ένας χρήστης του Instagram έγραψε: «Τώρα όμως ξέρεις ότι έχεις σύζυγο. Ελπίζω να μην είσαι λεσβία». Η Pornter δεν δίστασε ωστόσο να του απαντήσει: «Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι οι σεξουαλικές μου προτιμήσεις και η ταυτότητα φύλου μου δεν είναι δουλειά σου. Θα αποφασίσω εγώ, σε ευχαριστώ. Άσε τις ταμπέλες. Είμαι όσο ρευστή γίνεται».

Ο Έλιοτ Πέιτζ σε παλιότερη φωτογραφία του με τη σύζυγό του, Emma Portner.

Ο Πέιτζ έγινε γνωστός με τη συμμετοχή του στις ταινίες Juno, Inception και X-Men. Για την πρώτη έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας α' ρόλου, καθώς και αντίστοιχες υποψηφιότητες στα BAFTA και τις Χρυσές Σφαίρες.

Το Umbrella Academy έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2019, ενώ η δεύτερη σεζόν μεταδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η σειρά έχει λάβει ανανέωση για τρίτη σεζόν, αλλά δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία που θα προβληθεί.

Ο επίσημος λογαριασμός του Netflix στο Twitter σχολίασε το coming out του Πέιτζ: «Είμαστε τόσο περήφανοι για τον σούπερ ήρωά μας. ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ, ΕΛΙΟΤ!!! Ανυπομονούμε για την επιστροφή σου στην τρίτη σεζόν».

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤