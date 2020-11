Ο Aμερικανός ηθοποιός Γιόν Βόιτ, δεινός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε βίντεο στο Twitter λέγοντας ότι ο αγώνας ενάντια στη νίκη του Τζο Μπάιντεν είναι ο «μεγαλύτερος από την εποχή του εμφυλίου πολέμου».

Είναι «η μάχη της δικαιοσύνης απέναντι στον Σατανά. Ναι, τον Σατανά» ανέφερε.

Ο 81χρονος ηθοποιός και πατέρας της Αντζελινα Τζολί, αναφέρει ότι είναι ψέμα πως ο Μπάιντεν έχει εκλεγεί, στηρίζοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του προέδρου Τραμπ για εκλογική νοθεία. Κάτι που δεν τεκμηριώνεται από κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής.

Αντιμετωπίζει δε, «κακούς, διεφθαρμένους» αριστερούς που «θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το έθνος».

Ο Βόιτ παραβρέθηκε και στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ και στην φετινή Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση ενώ έχει κάνει πολλά βίντεο υπέρ του Αμερικανού Προέδρου.

Το Τwitter, από την πλευρά του, έσπευσε να προειδοποιήσει τους χρήστες για τη σχετική ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρισμοί για την απάτη στις εκλογές είναι υπό αμφισβήτηση.

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0