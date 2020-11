Το Saturday Night Live γιόρτασε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές με τον Τζιμ Κάρεϊ στον ρόλο του νέου Προέδρου να δίνει ρεσιτάλ γέλιου.

Στην ομιλία του έχει δίπλα τη δική του Καμάλα Χάρις και μαζί χαιρετούν τον Τραμπ σχηματίζοντας το γράμμα «L», δηλαδή looser (χαμένος) με τα χέρια τους.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ζωντανός. Αυτό είναι ειρωνικό γιατί δεν είμαι και τόσο ζωντανός» λέει ο Κάρεϊ υποδυόμενος τον 77χρονο νέο πια πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Μάγια Ρούντολφ, ως εκλεγμένη αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, πήρε το λόγο εξηγώντας γιατί οι μητέρες σε όλη την Αμερική ήταν συναισθηματικά άστατες το Σάββατο.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM