Το «Ratched» είναι επισήμως η δημοφιλέστερη σειρά του Netflix για το 2020 με 48 εκατομμύρια views στις πρώτες του 28 ημέρες.

Το σόου με πρωταγωνίστρια την Σάρα Πόλσον στον κεντρικό ρόλο της νοσοκόμας Ratched φαίνεται που ενθουσίασε ιδιαιτέρως τους θεατές.

Το Netflix κοινοποίησε τα νέα μέσω Twitter, γράφοντας: «Στις πρώτες του 28 ημέρες, 48 εκατομμύρια μέλη έχουν ήδη κλείσει ραντεβού με την Nurse Ratched, που έγινε η δημοφιλέστερη πρωτότυπη πρώτη σεζόν της χρονιάς».

