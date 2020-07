O συμπαρουσιαστής των MythBusters Grant Imahara πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής και διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, πέθανε από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος The Hollywood Reporter. Η τελευταία του ανάρτηση στο Twitter, ήταν ένα retweet για την επιτυχημένη απογείωση της Space X στις 30 Μαΐου.

«Ράγισε η καρδιά μας μαθαίνοντας τα θλιβερά νέα για τον Γκραντ», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Discovery Channel. «Ήταν σημαντικό μέλος της οικογένειάς μας και ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας στην οικογένειά του».

Ο Imahara, ειδικός και σε θέματα ρομποτικής, παρουσίαζε το White Rabbit Project στο Netflix. Ο Adam Savage, από τους κεντρικούς παρουσιαστές των MythBusters έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαι μέλος δύο μεγάλων «οικογενειών» με τον Grant Imahara τα τελευταία 22 χρόνια. Ο Grant ήταν πραγματικά ιδιοφυής μηχανικός, καλλιτέχνης και περφόρμερ. Ήταν όμως και τόσο γενναιόδωρος, εύκολος και ευγενικός άνθρωπος. Το να δουλεύει κανείς με τον Imahara ήταν τόσο διασκεδαστικό. Θα μου λείψεις, φίλε».

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.