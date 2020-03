Το γαλλικό μπουλντόγκ που έκανε την Stella στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Modern Family δεν βρίσκεται πια στην ζωή.

Ο αγαπημένος σκύλος της οικογένειας Pritchett-Delgado πέθανε ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή, μόλιες λίγες ημέρες μετά το φινάλε των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν.

Η Beatrice, όπως λεγόταν στην πραγματικότητα ο σκύλος, έπαιξε τον ρόλο της Stella από την τέταρτη μέχρι την 11η και τελευταία σεζόν.

Η Stella, που εμφανίστηκε στο επεισόδιο «Good Cop Bad Dog», ανήκε στον Guillermo, έναν εφευρέτη που υποδυόταν ο ηθοποιός Lin-Manuel Miranda. Στο επεισόδιο, ο Jay Pritchett, που έπαιζε ο Ed O'Neill, έπεισε τον Guillermo να επιστρέψει στο σχολείο και εκείνος με την σειρά του έδωσε την Stella στην οικογένεια Pritchett.

Ο Jay στην αρχή δεν ήταν φαν της Stella αλλά τελικά την ερωτεύτηκε με αποτέλεσμα να ασχολείται μαζί της περισσότερο και από την σύζυγό του, Gloria (Sofia Vergara).

Η Beatrice ήταν ο δεύτερος σκύλος που υποδύθηκε την Stella στο σόου. Ήταν η αντικαταστάτρια του αρχικού σκύλου, Brigitte, μέχρι το 2012.

Ο Jesse Tyler Ferguson, που έκανε τον ρόλο του Mitchell Pritchett στη σειρά αποχαιρέτισε την Beatrice μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος στα social media. «Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκιά Beatrice. Σε αγαπάμε τόσο πολύ», έγραψε στο Twitter.

Rest In Peace sweet Beatrice. We love you so much 😭 https://t.co/kYzkl1m3ye pic.twitter.com/aGZZWH695g