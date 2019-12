Μια νέα κωμωδία στο Netflix, με κεντρικό ήρωα τον Ιησού Χριστό, έχει προκαλέσει αντιδράσεις πιστών στη Βραζιλία, που ζητούν να αποσυρθεί από την πλατφόρμα.

Η ταινία The First Temptation of Christ, ο πρώτος πειρασμός του Χριστού, δημιουργήθηκε από έναν θίασο κωμικών με ιδιαίτερη δημοφιλία στο Youtube, τους Porta dos Fundos, και έκανε ντεμπούτο στο Netflix στις 3 Δεκεμβρίου. Το φιλμ διαρκεί μόλις 47 λεπτά και, σύμφωνα με την περιγραφή «Ο Ιησούς φέρνει έναν καλεσμένο έκπληξη για να γνωρίσει στην οικογένειά του». Χριστιανοί συνδρομητές διαμαρτύρονται τώρα επειδή το σενάριο αφήνει να εννοηθεί πως ο Μεσσίας ήταν ομοφυλόφιλος.

Στη Βραζιλία, περισσότερα από 1.630.000 άτομα έχουν υπογράψει μια ηλεκτρονική καμπάνια ζητώντας την απόσυρση του φιλμ από την συνδρομητική πλατφόρμα. Μάλιστα όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο στο πλευρό όσων ζητούν λογοκρισία της ταινίας έχει ταχθεί και ο γιος του Βραζιλιάνου προέδρου Ζαϊχ Μπολσονάρου, Εντουάρντο. «Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, αλλά αξίζει αυτό την επίθεση στα "πιστεύω" του 86% του πληθυσμού;»

Στο πλαίσιο των έντονων αντιδράσεων, ο επίσκοπος Ενρίκε Σοάρες ντα Κόστα, από την πολιτεία του Περναμπούκο, έγραψε στο Facebook πως ακύρωσε τη συνδρομή του στο Netflix, χαρακτηρίζοντας την κωμωδία «βλάσφημη». Οι Πορτογάλοι κωμικοί πάντως εξακολουθούν να διατηρούν την δημοφιλία τους, έχοντας στο κανάλι τους στο Youtube περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους.