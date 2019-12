Λίγο πριν σταματήσει την προβολή τους, το Netflix έδωσε «οδηγό Χριστουγέννων» με τα εορταστικά επεισόδια των Friends, από όλες τις σεζόν.

Η διάσημη τηλεοπτική σειρά, που συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς της πλατφόρμας, θα σταματήσει να προβάλλεται στο Netflix από τις αρχές του 2020, και θα μετακομίσει στο HBO Max τον ερχόμενο Μάιο.

Τα εορταστικά επεισόδια από «Τα Φιλαράκια» περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αγαπημένης τηλεοπτικής παρέας, ενώ υπάρχει ένα σε κάθε σεζόν, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία από τις συνολικά δέκα.

Ολόκληρη η λίστα με τα εορταστικά επεισόδια:

- Σεζόν 2, Επεισόδιο 9: «The One with Phoebe's Dad»

- Σεζόν 3, Επεισόδιο 10: «The One Where Rachel Quits»

- Σεζόν 4, Επεισόδιο 10: «The One with the Girl from Poughkeepsie»

- Σεζόν 5, Επεισόδιο 10: «The One with the Inappropriate Sister»

- Σεζόν 6, Επεισόδιο 10: «The One with the Routine»

- Σεζόν 7, Επεισόδιο 10: «The One with the Holiday Armadillo»

- Σεζόν 8, Επεισόδιο 11: «The One with the Creepy Holiday Card»

- Σεζόν 9, Επεισόδιο 10: «The One with Christmas in Tulsa»