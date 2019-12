Το YouTube κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες τη λίστα με τα trending βίντεο της χρονιάς - η οποία διαφέρει από την αντίστοιχη με τα βίντεο που είχαν τις περισσότερες προβολές.

Με βάση αυτή, δύο από τα βασικά στοιχεία που ξεχώρισαν στην πλατφόρμα για το 2019 ήταν το drama και τα βίντεο ομορφιάς.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο γνωστός beauty guru, James Charles, χάρη σε ένα 40λεπτο βίντεο-απάντηση που είχε αναρτήσει στο κανάλι του τον περασμένο Μάιο. Δύο θέσεις πιο κάτω, στην τρίτη θέση, βρίσκεται ένα βίντεο 90 λεπτών του Shane Dawson, το οποίο έχει ως θέμα τις θεωρίες συνωμοσίας και ένα σχετικό περιστατικό που συνέβη στη φίλη του, Brittani Louise Taylor.

Βέβαια, η παρουσία του δημοφιλούς YouTuber και κωμικού στη λίστα είναι διπλή, καθώς στην έβδομη θέση βρίσκεται το βίντεο που δοκιμάζει μαζί με τον Jeffree Star προϊόντα από την εταιρία της Kylie Jenner. Όπως είναι λογικό, λόγω του ότι τα περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα ανήκουν στο λεγόμενο beuaty community του YouTube, η δημοτικότητα των βίντεο που αφορούσαν την ομορφιά και το μακιγιάζ αυξήθηκε ραγδαία. Ειδικότερα, αν και το 2017 οι προβολές σε τέτοια βίντεο είχαν φτάσει τα 88 δισεκατομμύρια, το 2019 ο αριθμός αυτός έφτασε τα 169 δισεκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με το Statista.

Άρα, ένα από τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν, με βάση την παρακάτω ολοκληρωμένη λίστα, είναι ότι το drama στο YouTube δεν είναι απλώς μια κατηγορία περιεχομένου που αφορά κι ενδιαφέρει τη μειοψηφία του κοινού αλλά μια νέα παγκόσμια μορφή διασκέδασης, την οποία παρακολουθούν ολοένα και περισσότεροι.

1.

James Charles

No More Lies

2.

Hot Ones

Gordon Ramsay Savagely Critiques Spicy Wings

3.

Shane Dawson

Investigating Conspiracies with Shane Dawson

4.

MrBeast

I Bought Everything In A Store - Challenge

5.

Gillette

We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film)

6.

DAZN USA

HIGHLIGHTS | Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.

(το παραπάνω βίντεο δεν είναι διαθέσιμο)

7.

Jeffree Star

Kylie Skin Review with Shane Dawson

8.

Breakfast Club Power 105.1 FM

Soulja Boy Drags Tyga, Drake, Kanye West & Reclaims The Best Comeback Of 2018

9.

Saturday Night Live

R. Kelly Interview Cold Open - SNL

10.

TheOdd1sOut

The Spiders and the Bees

Με πληροφορίες από The Verge