To HBO έδωσε το πράσινο φως για το πρίκουελ της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones».

Το «House of the Dragon» θα διαδραματίζεται περίπου 300 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος μετά από οκτώ σεζόν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά την φημολογούμενη ακύρωση ενός άλλου προγραμματισμένου πρίκουελ, στο οποίο θα πρωταγωνιστούσε η Ναόμι Γουότς.

Σύμφωνα με τον Casey Bloys, πρόεδρο της ροής προγράμματος του HBO, όπου θα προβληθεί η νέα σειρά, το «House of the Dragon» θα αφηγείται την ιστορία του οίκου Targaryen και τις πρώτες ημέρες των Westeros.

Σε μήνυμα στο Twitter, το Games of Thrones είπε πως το «House of the Dragon» θα είναι συμπαραγωγή των George RR Martin, Ryan Condal και Miguel Sapochnik.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm