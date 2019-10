Την Τετάρτη που μας πέρασε η παροιμιακά μυστικοπαθής πλατφόρμα του Netflix αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στον γίγαντα του streaming από τον Οκτώβριο του 2018 ως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι πρώτες θέσεις στις δύο κατηγορίες ήταν προβλέψιμες ίσως, όχι όμως και τόσο οι δεύτερες τις οποίες κατέλαβαν το Umbrella Academy στις σειρές με 45 εκατομμύρια θεάσεις (views) και το Murder Mystery στις ταινίες με 73 εκατομμύρια θεάσεις.

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν αντιστοίχως το Stranger Things (64 εκατομμύρια views) και το θρίλερ Bird Box (80 εκατομμύρια views).

Σύμφωνα πάντα με το Netflix, ως «θέαση» κατακυρώνεται η παρακολούθηση του 70% τουλάχιστον μια ταινίας ή ενός επεισοδίου σειράς μέχρι και τέσσερις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα τους.

Ως συνήθως, όλες οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από την ίδια την πλατφόρμα - όχι από έναν αντικειμενικό παράγοντα όπως η εταιρεία δημοσκοπήσεων Nielsen – που τις κρατάει για την ενίσχυση του παντογνώστη αλγόριθμου του.

Το Murder Mystery – η «κατασκοπική» κομεντί με την Τζένιφερ Άνιστον και τον Άνταμ Σάντλερ – είχε το πιο δυνατό «πρώτο σαββατοκύριακο» στην ιστορία του Netflix: 30,869,863 λογαριασμοί εμφανίστηκαν να το έχουν παρακολουθήσει μέσα στο πρώτο τριήμερο της προβολής του.

Στην τρίτη θέση των ταινιών βρέθηκε η περιπέτεια δράσης και τεστοστερόνης Triple Frontier (52 εκατομμύρια views) και στην επόμενη το «όχημα» του νεαρού ανερχόμενου σταρ Νόα Σεντίνεο, The Perfect Date (48 εκατομμύρια views).

Στις τηλεοπτικές σειρές, μετά από το Stranger Things και την μεταφορά του κόμικ Umbrella Academy βρέθηκε το ισπανόφωνο La Casa de Papel (44 εκατομμύρια views) ενώ τα 40 εκατομμύρια θεάσεις χτύπησαν τόσο το "εμμονικό" θρίλερ You όσο και η βρετανική σειρά Sex Education. Πιο πίσω ακολουθούν η εξαιρετική μίνι σειρά When They See Us και το εφηβικό δράμα Elite.

Αν μπορεί να βγάλει κανείς κάποια συμπεράσματα από τα στοιχεία αυτά, θα μπορούσε να εστιάσει στην κυριαρχία ενός εφηβικού / νεανικού θεάματος αλλά και στη διαπίστωση ότι ο τρόμος ως είδος είναι ίσως το πιο ανθεκτικό αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση βέβαια την μεταφορά κόμικς στην οθόνη.

Με στοιχεία από το Vanity Fair