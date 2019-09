Το σχέδιό του για την αντιμετώπιση των fake news ανακοίνωσε το BBC το οποίο για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη δημοσιογραφία και την τεχνολογία.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για χρήση σε εκλογές ή όταν μπορεί να υπάρχει κατάσταση με ειδήσεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Η πρωτοβουλία του BBC προβλέπει μια κοινή διαδικτυακή εκστρατεία εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης, που αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών κυρίως όσον αφορά το θέμα σημαντικών εκλογικών διαδικασιών. Επίσης θα αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση του κοινού κατά τη διάρκεια εκλογών.

Google, Twitter και Facebook συνέβαλαν επίσης στην προσπάθεια που γίνεται με πρωτοβουλία του BBC.

Περίπου 10 μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το AFP, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια πρωτοβουλία που είχε το βρετανικό δίκτυο BBC με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Στο σχέδιο αυτό, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις άλλες προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση της μάστιγας των ψευδών ειδήσεων, μετέχουν επίσης αρκετές πολύ μεγάλες εταιρείες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το AFP αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα την συμμετοχή του στο σχέδιο αυτό στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, των Financial Times, του δικτύου μέσων ενημέρωσης First Draft, του The Hindu, της Wall Street Journal, του CBC/Radio Canada, του Reuters και του Reuters Institute. Μεταξύ των εταίρων στο σχέδιο αυτό αναφέρονται επίσης το Facebook, η Google και η Microsoft.

Το AFP εξηγεί ότι θα επενδύσει σε διάφορες πτυχές του σχεδίου, κυρίως τη δημιουργία ενός συστήματος ειδοποίησης μεταξύ των εταίρων για τις πιο επικίνδυνες ψευδείς πληροφορίες, που αποτελούν απειλή για τη ζωή πολιτών ή για τις δημοκρατικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου.

Το νέο αυτό σχέδιο έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων ή "fake news", στις οποίες μετέχει επίσης το AFP, όπως το International Fact-Checking Network (IFCN) ή η Initiative pour la fiabilité de l'information (Journalism trust initiative) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF).