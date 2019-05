Δύο μόλις εβδομάδες μετά το ξεχασμένο ποτήρι καφέ από τα Starbucks, σε μία από τις σκηνές του Game of Thrones, οι πιο παρατηρητικοί θεατές διαπίστωσαν μια ακόμη πιθανή γκάφα, στο φινάλε της δημοφιλέστερης σειράς φαντασίας.

Λίγες ώρες μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, τον γύρο του Twitter κάνουν στιγμιότυπα στα οποία διακρίνεται ένα μπουκαλάκι με νερό, πίσω από τα πόδια του χαρακτήρα Σάμουελ Τάρλι, που τον υποδύεται ο ηθοποιός Τζον Μπράντλεϊ.

Μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει στο διαδίκτυο το ποτηράκι του καφέ μπροστά από την Daenerys, το HBO είχε παραδεχθεί την γκάφα του με χιούμορ, σχολιάζοντας στο Twitter πως «το λάτε που εμφανίστηκε στο επεισόδιο ήταν λάθος. Η Daenerys είχε παραγγείλει τσάι με βότανα». Λίγο αργότερα η εταιρεία παραγωγής φρόντισε να σβήσει, ψηφιακά, το ξεχασμένο ποτήρι από το επεισόδιο, στις συνδρομητικές πλατφόρμες και το πιθανότερο είναι πως αυτό θα κάνει και σε αυτή την περίπτωση.

Σύμφωνα με την Stacy Jones πάντως, CEO της εταιρείας μάρκετινγκ Ηollywood Branded, ο «θόρυβος» που προκλήθηκε από το προηγούμενο λάθος του HBO έφερε δωρεάν διαφήμιση στα Starbucks, αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή την φορά ωστόσο, τα πλάνα δεν αποκαλύπτουν την επωνυμία της εταιρείας εμφιάλωσης.

The art director for #GameOfThrones says the misplaced coffee cup in Sunday's episode has been "blown out of proportion" because such errors have never occurred in the show before https://t.co/37JavUmubi