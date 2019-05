Η άφιξη του Σερ Έλτον Τζον την Πέμπτη στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Καννών, δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς ο βρετανός καλλιτέχνης εμφανίστηκε χωρίς να φορά παπιγιόν αλλά ένα σακάκι που είχε ασημένια στρας στην πλάτη και με γυαλιά σε σχήμα καρδιάς.

Ο 72χρονος τραγουδιστής ταξίδεψε στις Κάννες για να παραστεί στην ειδική προβολή της βιογραφικής ταινίας «Rocketman» που αναφέρεται στη ζωή του.

Ο Έλτον Τζον έφθασε με την ομάδα της ταινίας, ανάμεσά τους ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, συμπαραγωγός της ταινίας μεγάλου μήκους και ο σκηνοθέτης Ντέξτερ Φλέτσερ.

Καθώς ο Έλτον Τζον μετακινείται με δυσκολία, οι διοργανωτές προνόησαν και δεν τον άφησαν να ανεβεί τα 24 σκαλιά που οδηγούν στην είσοδο της αίθουσας του Grand Theatre Lumiere. Ο καλλιτέχνης έφθασε στην είσοδο περνώντας από μια διπλανή πόρτα. Ψηλά στα σκαλιά, χαιρετούσε όλο χαμόγελα τους θαυμαστές του, ενώ άστραφταν τα φλας των φωτογράφων.

Το μαύρο σακάκι του ήταν ξεχωριστό. Στην πλάτη, σχηματιζόταν με στρας η λέξη «Rocketman» και το πέτο στόλιζε ένα μεγάλος κόκκινος κεντημένος πύραυλος.

Η ταινία παρουσιάζει την άνοδο του τραγουδιστή, τον οποίο υποδύεται ο βρετανός ηθοποιός Τέιρον Έγκερτον, και τη γόνιμη συνεργασία του με τον στιχουργό του Μπέρνι Τόπιν.

Here’s Elton John and Taron Egerton dueting on “Rocketman” in Cannes pic.twitter.com/IHpPP6f0aO