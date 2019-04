Ένα βίντεο που ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα, καθώς σε αυτό υπήρχε μουσική από μία ταινία Batman χωρίς να έχει τα σχετικά δικαιώματα.

Το βίντεο είχε διάρκεια δύο λεπτά και αποτελούσε κομμάτι της καμπάνιας του Τραμπ για την επανεκλογή του το 2020.

Στο βίντεο ακούγεται το κομμάτι Why Do We Fall? του Χανς Ζίμερ από την ταινία The Dark Knight Rises. Δεν είχε ζητηθεί όμως το δικαίωμα χρήσης από την Warner Bros Pictures.

Πριν κατέβει το βίντεο, είχαν προλάβει να το δουν πάνω από ένα εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην αρχή του βίντεο υπήρχαν εικόνες από πολιτικούς των Δημοκρατικών, ανάμεσα τους ο Μπάρακ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον, ενώ στη συνέχεια στην οθόνη φαίνεται κείμενο που γράφει: «Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελάνε μαζί σου, μετά σε λένε ρατσιστή».

Επίσης υπήρχαν στιγμές από σημαντικές στιγμές της προεδρίας του Τραμπ, όπως η συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ούν, η έρευνα του Ρόμπερτ Μιούλερ για την ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 και ο διορισμός του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Το βίντεο τελείωνε με ένα μήνυμα που ανέφερε πως «η ψήφος σου απέδειξε πως έκαναν λάθος» και ονόμαζε την επανεκλογή του Τραμπ το 2020 ως «η μεγάλη νίκη»

«H χρήση της μουσική της Warner Bros από την ταινία The Dark Knight Rises στο βίντεο της καμπάνιας έγινε χωρίς άδεια», ανακοίνωσε η εταιρεία πριν το Twitter κατεβάσει το βίντεο. «Εργαζόμαστε μέσω των νομικών οδών ώστε να απομακρυνθεί», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η χρήση μουσικής από τον Ντοναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις.

Τον Οκτώβριο ο Φάρελ Γουίλιαμς και οι κληρονόμοι του Πρινς απαίτησαν από τον πρόεδρο να μην ακούγονται τα τραγούδια τους σε πολιτικές του συγκεντρώσεις.

Η Rihanna μάλιστα έστειλε και επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο απαιτώντας να σταματήσει ναα ακούγεται το τραφούδι της Don't Stop The Music στις συγκεντρώσεις του Τραμπ.