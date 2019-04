To ποπ συγκρότημα Blackpink, από τη Νότια Κορέα, κατέχει πια το ρεκόρ για το βίντεο στο YouTube που έφτασε γρηγορότερα τα 100 εκατομμύρια views.

Το τραγούδι Kill This Love χρειάστηκε μόλις δύο μέρες και 14 ώρες για να φτάσει αυτό τον αριθμό views, ενώ έσπασε και το ρεκόρ της Ariane Grande και του τραγουδιού Thank U, Next για τα περισσότερα views σε 24 ώρες.

Μετά από 24 ώρες το τραγούδι του κορεατικού συγκροτήματος είχε 56,7 εκατομμύρια views.

To συγκρότημα Blackpink σχηματίστηκε το 2016 και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, Square One.

Κατέχει διάφορα ρεκόρ, όπως εκείνο του γυναικείου K pop συγκροτήματος με την υψηλότερη θέση στα charts στις ΗΠΑ όπως και τα περισσότερα views για ένα τραγούδι της K pop στο YouTube, με το τραγούδι Ddu-Du Ddu-Du.

H λίστα με τα πιο δημοφιλή τραγούδια στο YouTube μέσα σε 24 ώρες

Blackpink - Kill This Love, 56.7 million

Ariana Grande - Thank U, Next, 55.4 million

BTS - IDOL Official, 45.9 million

Taylor Swift - Look What You Made Me Do, 43.2 million

Eminem - Killshot, 38.1 million