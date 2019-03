Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime ανακοίνωσε τη δημιουργία μίνι δραματοποιημένης σειράς με θέμα την μετεωρική πορεία των Salt-N-Pepa, του πρωτοποριακού και εξαιρετικά δημοφιλούς γυναικείου ραπ σχήματος στα '80s και στα '90s

Η τηλεοπτική παραγωγή θα έχει τίτλο απλά "Salt-N-Pepa" και θα παρουσιάσει την ιστορία της Σέριλ "Salt" Τζέιμς και της Σάντρα "Pepa" Ντέντον που γνωρίστηκαν το 1985 σε σχολή νοσηλευτριών στο Κουίνς της Νέας Υόρκης αλλά σύντομα ακολούθησαν μια από τις επιτυχημένες σταδιοδρομίες στην ιστορία της ραπ μουσικής, συνοδευόμενες από την Ντέιντρα Ρόπερ ("DJ Spinderella") με τεράστια σουξέ παγκοσμίως όπως τα Let's Talk About Sex," "Whatta Man," "Shoop," και βέβαια το "Push It."

Το καστ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, είναι γνωστό πάντως ότι οι δύο ερμηνεύτριες – οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούν ζωντανές εμφανίσεις ως Salt-N-Pepa – είναι executive producers της σειράς, μαζί με μια άλλη μεγάλη μορφή του γυναικείου hip hop, ξ οποία μεταπήδησε κατόπιν με επιτυχία στην ηθοποιία, την Queen Latifah.

Οι Salt-N-Pepa έχουν πουλήσει γύρω στα 15 εκατομμύρια άλμπουμ στην καριέρα τους ενώ υπήρξαν το πρώτο γυναικείο ραπ σχήμα που κέρδισε βραβείο Grammy – το 1995 για το κομμάτι "None of Your Business" - και το πρώτο επίσης που είδε άλμπουμ του να γίνεται πλατινένιο στις ΗΠΑ.