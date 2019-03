Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι η prequel ταινία της κορυφαίας τηλεοπτικής σειράς που είχε κερδίσει 21 βραβεία Emmy και πέντε Χρυσές Σφαίρες, θα φέρει απλά τον όνομα της πόλης Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι (και δεν θα έχει τίτλο "The Many Saints of Newark" όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί) και θα βγει στις αμερικανικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου του 2020.

Το σενάριο του "Newark" υπογράφει ο δημιουργός των Sopranos, Ντέιβιντ Τσέις και τη σκηνοθεσία ο Άλαν Τέιλορ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει πολλά επεισόδια της σειράς πριν περάσει στη σκηνοθεσία blockbusters όπως το "Thor: The Dark World" και το "Terminator Genisys".

Τον νεαρό Τόνι Σοπράνο θα υποδυθεί στην ταινία ο Μάικλ Γκαντολφίνι, γιος του ηθοποιού που δόξασε τον ρόλο στην τηλεοπτική σειρά.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του '60 μες φόντο τις έντονες τριβές ανάμεσα στην Ιταλική και την Αφρο-Αμερικανική κοινότητα της πόλης, ενώ κεντρικός χαρακτήρας θα είναι ο Ντίκι Μολτεσάντι (τον υποδύεται ο Αλεσάντρο Νιβόλα), πατέρας του γνωστού από τη σειρά Κρίστοφερ Μολτεσάντι.

