Τα σχέδια του αμερικανικού τηλεπικοινωνιακού κολοσσού AT&T να διαμορφώσει το νέο του απόκτημα – το συνδρομητικό κανάλι HBO, διάσημο παγκοσμίως για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές του – σε τηλεοπτικό οδοστρωτήρα μεγέθους Netflix, προετοιμάζονταν εδώ και καιρό, συγχρόνως με την ολοκλήρωση της αγοράς και της Time Warner.

Λίγους μήνες μετά την εξαγορά του καναλιού από τον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό AT&T, υπέβαλλε πριν μερικές μέρες την παραίτησή του ο «ιστορικός» πρόεδρος και CEΟ του HBO, Ρίτσαρντ Πλέπλερ.

Τον περασμένο Ιούλιο, υψηλόβαθμα στελέχη της AT&T συγκέντρωσαν τους εργαζόμενους στο HBO για να τους ανακοινώσουν ότι η εταιρεία πρέπει να μεγαλώσει και να εξαπλωθεί ώστε να ανταγωνιστεί τους άλλους γίγαντες του streaming. Η αντίδραση των εργαζομένων δεν ήταν ακριβώς ενθουσιώδης.

Αρκετούς μήνες μετά, η άλωση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο CEO του HBO, Ρίτσαρντ Πλέπλερ, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό του καναλιού το 1992 και ανέλαβε την προεδρία του το 2007, ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη την παραίτησή του. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος εποχής για μια βιομηχανία που σταδιακά εστιάζει όλο και λιγότερο στον ποιοτικό έλεγχο των παραγωγών και περισσότερο στην γιγαντιαία κλιμάκωση.

Όταν πήγε ο Πλέπλερ στο HBO, το κανάλι ήταν κυρίως γνωστό για την προβολή ταινιών αρκετά μετά από την διανομή τους στις αίθουσες και για τη ζωντανή μετάδοση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90 όμως, είχε συμβάλλει τα μέγιστα στην τηλεοπτική επανάσταση παραγωγής πρωτότυπου προγράμματος υψηλού κύρους με σειρές όπως το Sex and the City και οι Sopranos, προβάλλοντας ενήλικο και ώριμο τηλεοπτικό πρόγραμμα που προσέλκυε τους συνδρομητές κατά εκατομμύρια.

Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλα καλωδιακά δίκτυα, εισάγοντας έτσι την αποκαλούμενη χρυσή εποχή της τηλεόρασης, με το HBO να εξακολουθεί να πρωτοστατεί σ΄ αυτή την αναγέννηση μέσα στα χρόνια με σειρές όπως το Wire, το Six Feet Under, το Game of Thrones και το Veep, μεταξύ άλλων, πολλές από τις οποίες κατέληξαν στη μικρή οθόνη υπό την προσωπική εποπτεία του Πλέπλερ.

«Όσο κι αν μου είναι δύσκολο να αφήσω την εταιρεία που αγαπώ και τους ανθρώπους της, είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνω», δήλωσε στο υπόμνημα που απέστειλε στο προσωπικό του καναλιού. «Τόσοι πολλοί από εσάς, αλλά και πολλοί πριν από εμάς, έκαναν το HBO ένα πολιτισμικό και επιχειρηματικό φαινόμενο». Πρόσθεσε επίσης ότι οι εκπρόσωποι της AT&T υπήρξαν «ευγενέστατοι» κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της εξόδου του.

Οι εντάσεις και οι τριβές όμως που έχουν προκληθεί είναι αναμφισβήτητες από τη στιγμή της εξαγοράς της Time Warner και της μετονομασίας της σε Warner Media, οργανισμός που περιλαμβάνει πλέον την Turner (που με τη σειρά της διαθέτει τα κανάλια TNT, TBS και CNN) τα κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros., και το HBO.

Η όλο και πιο έντονη αφοσίωση του Netflix στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, σε συνδυασμό με την είσοδο στο τηλεοπτικό παιχνίδι γιγάντων της τεχνολογίας όπως η Amazon και η Apple, έχει αρχίσει να στοιχειώνει τα υπόλοιπα media, ενώ η Disney ετοιμάζει τη δική της premium πλατφόρμα streaming με οπλοστάσιο καταρχάς τα προϊόντα που φέρουν τη φίρμα του Star Wars και της Marvel.

Μπορεί η αποχώρηση του Πλέπλερ να συμβαίνει στην «κατάλληλη στιγμή», καθώς το HBO εξακολουθεί να παράγει τηλεόραση υψηλού κύρους, να παρουσιάζει σταθερά κέρδη και να διατηρεί μια υγιή βάση συνδρομητών, είναι όμως αναμφισβήτητα ένα σημάδι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει για τα καλά στο τηλεοπτικό τοπίο.

