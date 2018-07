Η τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα, που φέτος διανύει μια από τις πιο επιτυχημένες της χρονιές, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το κανάλι Epsilon, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Η Φουρέιρα, που φέτος βγήκε δεύτερη στην Eurovision, αυτή την περίοδο κάνει συναυλίες, αλλά από το φθινόπωρο θα επιστρέψει γιατί την καλεί η τηλεόραση.

Η τραγουδίστρια θα αναλάβει ρόλο κριτή σε ένα νέο talent show το οποίο θα τιτλοφορείται La Banda.

Δεν είναι γνωστά περισσότερα για το περιεχόμενο, αλλά λογικά θα είναι (μια από τα ίδια;) μουσικό.

Το κανάλι έστειλε πριν λίγο και δελτίο Τύπου σχετικά με το νέο του απόκτημα και αναφέρει χαρακτηριστικά πως¨«H εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα, μετά τον θρίαμβο της στην Eurovision, θα βρίσκεται στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής του ολοκαίνουργιου, συναρπαστικού μουσικού talent show του Epsilon TVΑπό τη νέα σεζόν, θα απολαύσουμε την αγαπημένη ερμηνεύτρια σε έναν ρόλο που τον ξέρει πολύ καλά! Από τη θέση του κριτή, η λαμπερή performer, με την εμπειρία της και το δικό της μοναδικό τρόπο, θα ενισχύσει τους συμμετέχοντες στο La Banda στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τον στόχο τους».

Υπενθυμίζεται πως η τραγουδίστρια έχει κάνει ντεμπούτο ως κριτής σε talent show συμμετέχοντας στο «So you think you can dance».