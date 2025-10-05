ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τι σημαίνει «lockdown» για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Στενεύουν τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις - Νέα κρούσματα στη Μαγνησία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ LOCKDOWN Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών.

Στο μεταξύ, στενεύουν και τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο ERTnews και στην εκπομπή «Δέκα με Τόνο», ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας αύριο Δευτέρα (6/10) αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις.

«Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της εφόδου των 10 ημερών, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες. Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε. Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε» ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

«Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέα κρούσματα στη Μαγνησία

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα στη Μαγνησία η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, μετά και τα νέα κρούσματα στην περιοχή.

Μέσα στην εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα προχθές στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, λέει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα - Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι απώλειες

«Η κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει και η κατάρρευση επιταχύνεται», τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 