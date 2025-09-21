ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

LifO Newsroom
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Η Μάγδα Φύσσα στην πορεία μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αθήνα με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και με το καλλιτεχνικό όνομα Zackie Oh.

Η πορεία ξεκίνησε από το σημείο όπου ο ακτιβιστής και performer έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018 και συνεχίστηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν συλλογικότητες, οργανώσεις δικαιωμάτων και πολίτες που φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα και συνθήματα στη μνήμη του, ζητώντας δικαιοσύνη και υπενθυμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε.

Η κινητοποίηση διεξήχθη ειρηνικά και δεν καταγράφηκαν επεισόδια. Παρόμοιες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ελλάδα / Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ο διαχειριστής του, Θάνος Βέσσης, ανακοίνωσε το κλείσιμο, «για οικονομικούς και άλλους αντικειμενικούς λόγους» που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του
LIFO NEWSROOM
 
 