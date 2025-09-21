Συγκέντρωση μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αθήνα με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και με το καλλιτεχνικό όνομα Zackie Oh.

Η πορεία ξεκίνησε από το σημείο όπου ο ακτιβιστής και performer έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018 και συνεχίστηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν συλλογικότητες, οργανώσεις δικαιωμάτων και πολίτες που φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα και συνθήματα στη μνήμη του, ζητώντας δικαιοσύνη και υπενθυμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε.

Η κινητοποίηση διεξήχθη ειρηνικά και δεν καταγράφηκαν επεισόδια. Παρόμοιες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.