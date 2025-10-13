Πατέρας Αντώνιος: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του πατέρα Αντωνίου.

Σύμφωνα με το Star, τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου υπέβαλαν την παραίτησή τους, επικαλούμενοι μεροληψία της έδρας.

Οι δικηγόροι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η δικαστική διαδικασία δεν διεξάγεται με αμεροληψία, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθούν από την υπόθεση, όπως επισήμανε ο τηλεοπτικός σταθμός και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025, στην εκδίκαση της υπόθεσης της «Κιβωτού του Κόσμου» σε δεύτερο βαθμό, πρώην τρόφιμος της δομής ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δέχθηκε 100 ευρώ από τον γιο του πατέρα Αντωνίου για να ανακαλέσει την αρχική του κατάθεση, η οποία στήριζε τις κατηγορίες κατά του ιδρυτή της ΜΚΟ και τεσσάρων στελεχών της.

Ο νεαρός κατήγγειλε πως η συνάντηση έγινε το βράδυ της Τετάρτης πριν από τη δίκη, σε σπίτι φίλου, όπου «μας έδωσαν 100 ευρώ στον καθένα και σε έναν 300 ευρώ». Όπως είπε, «ήρθε ο γιος του πατέρα Αντωνίου και μας τα έδωσε».

Παρά τις ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με ενδεχόμενες πιέσεις, ο μάρτυρας δήλωσε πως «δεν φοβήθηκα, ούτε με απείλησαν», σημειώνοντας όμως πως επέλεξε να αλλάξει την κατάθεσή του «γιατί ήθελα να αθωώσω τον πατέρα Αντώνιο, όχι τους υπόλοιπους».