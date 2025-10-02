ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν με το κανονικό πρόγραμμα, με τα τελευταία δρομολόγια να ολοκληρώνονται γύρω στα μεσάνυχτα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς
Το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο αναμένεται να κατακλυστεί από χιλιάδες θεατές το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, στη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα.

Για την ομαλή μετακίνηση του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε παράταση του ωραρίου λειτουργίας στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν με το κανονικό πρόγραμμα, με τα τελευταία δρομολόγια να ολοκληρώνονται γύρω στα μεσάνυχτα. Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την αποχώρηση από το Στάδιο.

Ελλάδα

