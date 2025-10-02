Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς

Το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο αναμένεται να κατακλυστεί από χιλιάδες θεατές το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, στη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα.

Για την ομαλή μετακίνηση του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε παράταση του ωραρίου λειτουργίας στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν με το κανονικό πρόγραμμα, με τα τελευταία δρομολόγια να ολοκληρώνονται γύρω στα μεσάνυχτα. Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την αποχώρηση από το Στάδιο.