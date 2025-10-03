Παράνομες δηλώσεις εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα εντοπίστηκαν και το 2025

Το σκάνδαλο με τις παράνομες δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων για επιδοτήσεις παραμένει ανοιχτή πληγή για το ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ, καθώς νέες καταγγελίες δείχνουν ότι ακόμη και το 2025 καταγράφονται περιπτώσεις πλασματικών αιτήσεων σε περιοχές της Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών και γύρω από τη λίμνη Κάρλα.

Σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν πρόσφατα, αγρότες από την Κρήτη εμφανίζονται να δηλώνουν εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο, αν και ζουν και καλλιεργούν αποκλειστικά στο νησί. Μάλιστα, καταγράφεται ότι οι αιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν χωράφια που έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες του 2023, αλλά και δημόσιες εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δηλώσεις αυτές υποβλήθηκαν στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), το οποίο χρησιμοποιείται για την καταχώριση εκτάσεων που επιδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Το φαινόμενο, γνωστό ήδη από προηγούμενες χρονιές, φαίνεται να επαναλαμβάνεται, παρά τις ανοιχτές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλία για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων.

Το ζήτημα έχει τεθεί και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, εξέφρασε πρόθεση να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση. Παράλληλα, οι σχετικές αναφορές έχουν αποσταλεί στην Οικονομική Αστυνομία και στις εισαγγελικές αρχές.

Η υπόθεση συνδέεται με ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, που αφορά συστηματική καταστρατήγηση των κανονισμών με στόχο την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μόνο από τις πλημμύρες του 2023 στη Θεσσαλία, έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις παραγωγών που φέρονται να δηλώνουν εκτάσεις-«φαντάσματα» για να αποζημιωθούν.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τη Δικαιοσύνη να έχει ήδη καλέσει παραγωγούς σε Βόλο, Λάρισα και Τρίκαλα, όπου διεξάγονται ανακρίσεις και δίκες. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις νέες καταγγελίες, το φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά παραμένει ενεργό, θέτοντας σε δοκιμασία την αξιοπιστία του συστήματος και προκαλώντας νέες πιέσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές.