Ο Αντετοκούνμπο το γύρισε στο ποδόσφαιρο- Έκανε πάσες με άλλους διεθνείς

Ο κόσμος τον έμαθε χάρη στα «μαγικά» του με την μπάλα του μπάσκετ. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει πως αν δεν είχε γίνει μπασκετμπολίστας, σίγουρα θα ήταν ποδοσφαιριστής.

Ο Greek Freak και άλλοι διεθνείς εκμεταλλεύθηκαν το ρεπό από τις υποχρεώσεις τους στο Eurobasket και βρέθηκαν στο γήπεδο «Τζουζέπε Μεάτσα», στο Μιλάνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Ίντερ με την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

«Έπρεπε να έρθω να δω το πρώτο ματς του Champions Leauge, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε βίντεο που ανέβασε στα social media, στο οποίο ο ίδιος και άλλοι διεθνείς δοκίμασαν την τύχη τους στο ποδόσφαιρο, ανταλλάσσοντας πάσες.

«Αν δεν ήμουν μπασκετμπολίστας, σίγουρα θα ήμουν ποδοσφαιριστής», δήλωσε στο βίντεο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γελώντας. Εκτός από τους αδελφούς Αντετοκούνμπο, το ματς του Champions League παρακολούθησαν οι Καλάθης, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Αγραβάνης και Παπαγιάννης.

